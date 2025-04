“Era absurdo”: ciudadanos e inmigrantes de Estados Unidos reciben correos electrónicos con órdenes de abandonar el país

Fue un aparente fallo en el desmantelamiento por parte del gobierno del presidente Donald Trump de otra política de la era Biden que permitía a las personas vivir y trabajar temporalmente en el país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) está revocando discretamente los permisos de dos años de quienes utilizaron una aplicación para obtener cita en los cruces fronterizos con México, llamada CBP One, que permitió la entrada al país de más de 900,000 personas desde enero de 2023.

La revocación de los permisos de CBP One no ha tenido la repercusión ni la formalidad de la cancelación del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas cuyos países de origen se consideraban antes inseguros para regresar, ni de los permisos humanitarios para otros procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron con patrocinadores financieros. Esas medidas estuvieron acompañadas de avisos oficiales en el Registro Federal y comunicados de prensa. Los jueces impidieron su entrada en vigor después de que grupos de defensa presentaron demandas.

Los avisos de cancelación de CBP One comenzaron a llegar a las bandejas de entrada a finales de marzo sin previo aviso. Algunos decían a los destinatarios que se fueran de inmediato y otros les daban siete días. Entre los destinatarios había ciudadanos estadounidenses.

La CBP confirmó en un comunicado que emitió avisos de finalización del estatus legal temporal bajo CBP One. No reportó cuántos, solo que no se mandaron a todos los beneficiarios, que totalizaban 936,000 a finales de diciembre.