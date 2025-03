Gabbard replicó que “no va a entrar en detalles” porque lo sucedido “está bajo revisión”, e insistió en que nada de lo que se intercambió en ese chat, al que tuvo acceso el director editorial de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue información protegida y quiso subrayar la diferencia entre filtraciones maliciosas y las accidentales.

“Mis intercambios en Signal fueron totalmente permitidos y legales y no se compartió nada clasificado”, aseveró Radcliffe, a lo que Warner le instó a él y a Gabbard, que supuestamente también participó en el intercambio de mensajes, a que compartan todo lo dicho en ese chat ya que, según ellos, no había información clasificada.

Casa Blanca desacredita editorial

De otro lado, la Casa Blanca desacreditó este martes al director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en relación al artículo dónde relata su inclusión en un grupo privado de mensajería en el que se compartieron planes militares de Washington en Yemen, y aseguró que no se filtró información sensible en ese chat.