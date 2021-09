Holbrook - Se esperan multitudes en Long Island acudan este domingo a despedir a la joven Gabby Petito, cuya muerte en un viaje por parques naturales de Estados Unidos ha provocado una intensa búsqueda de su novio, Brian Laundrie.

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por sus padres después de que ella no respondió a llamadas y mensajes de texto durante varios días mientras ella y su novio visitaban parques naturales en el oeste.

Su cuerpo fue descubierto el domingo pasado en un área remota en el noroeste de Wyoming. Laundrie y Petito crecieron en Long Island, pero en los últimos años se mudaron a Florida.

El funeral se realizará este domingo en Holbrook, a unas 35 millas al este de la ciudad de Nueva York.

/ En julio, Gabby Petito y Brian Laundrie salieron a recorrer los parques nacionales en el oeste de Estados Unidos. La pareja se conoció en sus años de escuela superior en Long Island, Nueva York. (Instagram)

La joven de 22 años tenía una amplia presencia en las redes sociales, donde solía compartir imágenes y vídeos de su viaje alrededor del país con su novio. En sus perfiles, todo parecía ir de maravilla. (Instagram)

En la descripción de su cuenta de Instagram, donde Petito tenía más de 778,000 seguidores, escribió: “Viajando el mundo en nuestra pequeña van”. Su última publicación fue el 25 de agosto. El último vídeo en YouTube tiene fecha del 19 de agosto. (Instagram)

Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, Laundrie regresó a la casa de sus padres con la van de la joven, pero sin dar detalles de su paradero. (Captura)

La familia de Petito la reportó como desaparecida el 11 de septiembre, tras perder comunicación con ella desde el 30 de agosto, cuando les escribió en un mensaje de texto: “No hay servicio en Yosemite”. Sin embargo, el FBI cree que la joven no envió este mensaje. (Suministrada)

La policía identificó el 15 de septiembre a Laundrie, de 23 años, como persona de interés en el caso. Sin embargo, sus padres dijeron que no sabían de su paradero desde el día anterior. (Instagram)

Entonces, el 16 de septiembre, las autoridades publicaron un vídeo que muestra a agentes de la policía interviniendo con la pareja el 12 de agosto, mientras sostenían una discusión cerca de la entrada del parque nacional de los Arcos, en Utah. (The Associated Press)

El 19 de septiembre las autoridades encontraron un cuerpo en una zona de acampar cerca del parque national Grand Teton, en Wyoming. Dos días después personal forense confirmó que el cadáver era de Petito y que su muerte fue un homicidio. (The Associated Press)

La policía busca a Laundrie desde el 18 de septiembre en una reserva en Florida, donde sus padres alegaron que podría estar. Dos días después, agentes allanaron la residencia de los padres del joven. (Instagram)

El 22 de septiembre, un equipo especial de buzos se sumó a la búsqueda del joven en una zona pantanosa de la reserva natural “T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve”, también conocida como Reserva Carlton (Departamento de la Policía de North Port (via AP) )

La Fiscalía federal para el Distrito de Wyoming emitió el 23 de septiembre una orden de arresto contra Laundrie luego que un gran jurado encontró causa con relación a la muerte de su pareja. (Instagram)

La muerte de Petito ha sido clasificada como homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia.

La pareja publicó en las redes sociales su viaje en una camioneta Ford Transit blanca convertida en caravana. Tuvieron un altercado físico el 12 de agosto en Moab, Utah, que llevó a una detención policial por un posible caso de violencia de género. Finalmente, la policía decidió separar a la pareja en disputa por la noche. Pero no se presentaron cargos y no se reportaron heridos graves.

Los investigadores han estado buscando a Laundrie en Florida y registraron la casa de sus padres en North Port, a unas 35 millas al sur de Sarasota.

El jueves, funcionarios federales en Wyoming acusaron a Laundrie de uso no autorizado de una tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $1,000 durante el periodo en el que Petito desapareció. No dijeron a quién pertenecía la tarjeta.