NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos atacó dos veces una misma lancha en el Caribe para matar a supervivientes

Medios estadounidenses aseguraron que las instrucciones del Pentágono eran “matar a todos”

28 de noviembre de 2025 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocurrió durante el primer ataque a una embarcación en el Caribe, el 2 de septiembre, aseguran medios estadounidenses. (M.A.PUSHPA KUMARA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— Estados Unidos ejecutó un segundo ataque en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe con el fin de matar a dos supervivientes, según informa este viernes la prensa estadounidense.

The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indica que, después de que el primer misil impactara en el barco y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Guerra de Estados Unidos., Pete Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación.

Esta nueva ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes familiarizadas con lo sucedido a la cadena CNN.

Según dichas fuentes, este ataque, que tuvo lugar el 2 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono aseguraron posteriormente a diversos legisladores que este ataque se realizó con el fin de hundir el barco y prevenir que este supusiera “un peligro para la nación”, apunta CNN.

El del 2 de septiembre fue el primero de una serie de ataques de Estados Unidos contra barcos en el Caribe, y según el presidente, Donald Trump, estaba dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua.

En los últimos días, Washington ha anunciado el envío a la región de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford, para completar el mayor despliegue de su Armada desde la Guerra del Golfo.

Mientras, el Gobierno de Donald Trump sigue atacando de manera sumaria embarcaciones que asegura que transportan drogas a Estados Unidos, y repite el mensaje de que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con el narcotráfico.

Tags
Breaking NewsPentágonoMarina de Guerra de Estados UnidosMar CaribePetróleoNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
