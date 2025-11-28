Estados Unidos atacó dos veces una misma lancha en el Caribe para matar a supervivientes

Nueva York— Estados Unidos ejecutó un segundo ataque en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe con el fin de matar a dos supervivientes, según informa este viernes la prensa estadounidense.

The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indica que, después de que el primer misil impactara en el barco y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Guerra de Estados Unidos., Pete Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación.

Esta nueva ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes familiarizadas con lo sucedido a la cadena CNN.

Según dichas fuentes, este ataque, que tuvo lugar el 2 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono aseguraron posteriormente a diversos legisladores que este ataque se realizó con el fin de hundir el barco y prevenir que este supusiera “un peligro para la nación”, apunta CNN.

El del 2 de septiembre fue el primero de una serie de ataques de Estados Unidos contra barcos en el Caribe, y según el presidente, Donald Trump, estaba dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua.

En los últimos días, Washington ha anunciado el envío a la región de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford, para completar el mayor despliegue de su Armada desde la Guerra del Golfo.