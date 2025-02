Estados Unidos limita compras de huevos debido a gripe aviar

“Esperamos que estos límites ayuden a garantizar que la mayor cantidad posible de nuestros clientes que necesitan huevos puedan comprarlos cuando visiten Trader Joe’s”, anunció la empresa en un comunicado enviado a The Associated Press el martes.

Sin embargo, no está claro cuándo entró en vigor cada límite. Y no todos se están implementando a nivel nacional. Un portavoz de Kroger, por ejemplo, confirmó que el gigante de los supermercados no tiene actualmente “límites a nivel empresarial” en vigor, pero dijo que algunas divisiones regionales y marcas de tiendas están pidiendo a los clientes que limiten las compras de huevos a dos docenas por visita.

Costco, Whole Foods y Aldi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes. Pero Costco confirmó a CNN que la cadena estaba limitando a sus clientes a tres paquetes de huevos, que generalmente se venden en cartones de dos o cuatro docenas. Mientras tanto, avisos vistos anteriormente en algunas ubicaciones de Target han advertido sobre la escasez de proveedores, pero no indican límites específicos de compra. The AP se puso en contacto con el minorista para obtener más información.