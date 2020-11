El incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos está cobrando un saldo cada vez más amargo en el país, una semana antes del Día de Acción de Gracias.

La nación promedia ahora más de 1,300 muertes diarias por COVID-19, el peor total desde el pico de la crisis en la ciudad de Nueva York en la primavera.

La cifra total de fallecimientos en Estados Unidos ha llegado a unas 254,000, por mucho la más elevada en el mundo. Las infecciones confirmadas ya son más de 11.8 millones, después de que el jueves se registró un récord de casi 188,000 nuevos casos confirmados de coronavirus. Y el número de personas hospitalizadas con COVID-19 superó las 80,000, también un récord.

Los expertos de salud temen que los viajes por el feriado y las reuniones familiares aumenten la diseminación del virus. Muchos estados y ciudades están imponiendo encierros y otras restricciones. California declaró un toque de queda nocturno que abarca a 94% de los 40 millones de habitantes del estado.

El condado fronterizo de El Paso, Texas, donde más de 300 personas han muerto de COVID-19 desde octubre, está ofreciendo empleos en la morgue para personas capaces de alzar cadáveres de 175 libras o más. Los funcionarios ofrecen más de $27 por hora por trabajo que describen como no solamente arduo físicamente, “sino también emocionalmente”.

El condado ya estaba pagándoles a los reclusos $2 la hora para ayudar a mover cadáveres, e hizo un pedido de al menos 10 camiones refrigerados al quedarse sin espacio en las morgues.

Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos están en su nivel más alto desde finales de mayo, cuando el noreste del país emergía de la primera ola de la pandemia. Alcanzaron un pico de 2,200 por día a finales de abril, un momento en que la ciudad de Nueva York era el epicentro y los cadáveres eran colocados con montacargas en camiones refrigerados.

En medio de las dolorosas estadísticas, la farmacéutica Pfizer dijo el viernes que les pidió a los reguladores federales que permitan el uso de emergencia de su vacuna, iniciando un proceso que pudiera hacer que las primeras inyecciones estén disponibles en cantidades limitadas a partir del mes próximo, probablemente con la prioridad enfocada en los trabajadores de salud y otros grupos de alto riesgo.

Pero pudieran pasar meses antes de que la vacuna esté disponible ampliamente. Pfizer dice que la vacuna parece tener una efectividad de 95% para prevenir la enfermedad.

En California, el toque de queda estará en vigor en 41 de 58 condados. Su impacto dependerá en gran parte del cumplimiento voluntario. Los sheriffs en algunos condados dijeron que no vigilarán su cumplimiento. Según las restricciones, las personas que no realizan tareas esenciales deberán quedarse en casa entre las 10 de la noche y las 5:00 a.m.