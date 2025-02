El estudio publicado el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) respalda dos estudios más pequeños que detectaron evidencia de infecciones en trabajadores agrícolas previamente no diagnosticados. En esos estudios, varios de los trabajadores que contrajeron la enfermedad recordaron haber presentado síntomas de gripe aviar H5N1, mientras que ninguno de los veterinarios en el nuevo artículo recordó haber tenido tales síntomas.

“Esto significa que las personas están siendo infectadas, probablemente debido a sus exposiciones ocupacionales, y no desarrollan signos de enfermedad y, por lo tanto, no buscan atención médica”, dijo Gray. Afirmó que esto demuestra que los funcionarios no pueden comprender completamente la transmisión de la gripe aviar sólo rastreando a las personas que acuden a clínicas médicas con síntomas.