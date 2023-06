FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. — Un policía de Florida fue absuelto el jueves de diversos cargos, entre ellos uno grave de negligencia infantil, porque supuestamente no actuó durante la masacre de 2018 en una secundaria en Parkland, al concluir el primer juicio en la historia de Estados Unidos contra un agente por su proceder el día del ataque a tiros en esa escuela.

Scot Peterson, expolicía del condado Broward, lloró durante la lectura del veredicto. El jurado había deliberado por 19 horas durante cuatro días.

Al levantarse la sesión, Peterson, su familia y amigos intercambiaron abrazos mientras brincaban, gritaban y lloraban. Uno de los simpatizantes de Peterson fue atrás del principal fiscal, Chris Killoran, y dijo algo. Killoran se volteó y le dijo: “Vaya manera de ser un buen ganador” y le dio una palmada en el hombro.

Integrantes del equipo de la fiscalía acompañaron a Killoran hacia afuera de la sala de la corte.

Peterson, agente de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas, fue acusado de no confrontar al agresor armado, Nikolas Cruz, cuando éste perpetró durante seis minutos su ataque que dejó 17 muertos el 14 de febrero de 2018 en el edificio 1200 de aulas y tres niveles.

Peterson podría haber recibido 100 años de prisión, aunque era improbable que le dictaran una sentencia tan severa dadas las circunstancias y la limpieza de su historial. También podría haber perdido su pensión anual de 104,000 dólares.

Durante su exposición de dos semanas, los fiscales llamaron al estrado de los testigos a estudiantes, profesores y agentes que relataron el horror que experimentaron y que conocían a Cruz. Algunos dijeron tener la certeza de que los disparos provenían del edificio 1200.

Por su parte, los fiscales llamaron a un supervisor de capacitación que testificó que Peterson no siguió los protocolos para confrontar a un atacante armado activo.

El abogado de Peterson, Mark Eiglarsh, durante su exposición de dos días, llamó a varios agentes que acudieron al incidente así como a estudiantes y maestros que testificaron que no pensaron que los disparos provenían del edificio 1200. Peterson, que no testificó, dijo que debido al eco, no pudo ubicar el lugar del agresor.