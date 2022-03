Los familiares de África Milaya, una mujer trans puertorriqueña que fue encontrada sin vida en Pensilvania, aseguran que su muerte pudo haberse tratado de un crimen de odio.

Tras haber estado nueve días desaparecida, la joven fue encontrada sin vida anteayer, lunes, en el interior de una Nissan Rogue accidentada.

Las autoridades creen que la mujer conducía a “alta velocidad” cuando perdió el control del carro al tomar una curva a la izquierda, lo que habría provocado el accidente al norte de Newport Road en Penn Township, condado de Perry, reportó CBS 21.

El vehículo de África Milaya, según la Policía, se habría elevado en el aire antes de chocar contra un árbol y caer en un barrando a unos 20 pies por debajo del nivel de la carretera.

“El accidente ocurrió en un área tal que no era visible desde la carretera”, sostuvo el forense del condado de Perry, Robert Ressler, según PennLive.

Además, determinó que murió por las múltiples lesiones traumáticas del accidente, y que su fallecimiento se considera accidental.

Al momento de ser encontrada, la joven de 26 años no tenía cinturón de seguridad. Fue identificada por un tatuaje que tenía en una de sus manos.

“Estoy bien segura”

Sin embargo, la madre de África Milaya, Yamarie Arrufat, se inclina por otras versiones de los hechos y aseguró que podría tratarse de un crimen de odio.

“Estoy bien segura. Lo digo así porque... era preciosa”, le indicó la líder comunitaria del residencial Manuel A. Pérez, en San Juan, a Telemundo.

La joven fue vista por última vez el fin de semana del 19 de marzo. De acuerdo a sus familiares, ese sábado había estado en la discoteca Mamajuana en la ciudad de Lebanon. Posteriormente, salió para encontrarse con una persona desconocida en Camden, Nueva Jersey.

“Estaba trabajando como dama de compañía... ellos (las autoridades) lo descartan que no tiene nada que ver porque fue un servicio que pidió”, explicó Arrufat.

África Milaya se estableció en Pensilvania hace seis años. Joseph Vázquez, su hermano mayor, le contó a PennLive que la joven ya había iniciado su transición médica, pues tomaba píldoras hormonales.

Al reportar su desaparición, sus seres queridos alertaron a las autoridades de que les preocupaba, debido a la violencia que existe hacia las personas trans o queer.

“Es uno de esos casos que parece muy común, pero en realidad es otro crimen de odio contra la comunidad gay y los latinos. Es 2022. Esto es más grande que mi hermano. Necesitamos estar seguros afuera. Necesitamos poder salir”, dijo Vázquez.

El medio enfocado en Pensilvania destacó que, de acuerdo a Human Rights Campaign, más de 57 personas trans o de género no conforme fueron fatalmente baleadas o asesinadas por otros medios violentos en 2021. La mayoría eran mujeres trans negras y latinas.

El 2020 había sido el año récord con más mujeres trans asesinadas en Estados Unidos con la alarmante cifra de 44.

“Tengo que sanar muchas heridas, tengo que superar. No va a ser fácil porque es mi bebé el que se fue”, sostuvo Arrufat en un vídeo publicado en Facebook con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

“Yo le voy a pedir a Dios que pida cuentas a los que le hicieron este daño. A los que han destruido a mi familia. No tengo rencor, pero que aprendan. No todo el mundo es amigo, confió en quien no debió y lo llevó a su muerte... Que se acuerde que nadie se va de esta vida sin pagar”, añadió.

En la página de Facebook de África Milaya, en la que tenía una foto de perfil que leía “cuerpo bajo construcción, decenas de personas han dejado mensajes de lamento por su fallecimiento.

“Mi alma llora por tu partida... esto no es fácil para nosotros, como hago todo este dolor. No puedo creer que te nos fuiste”, le escribió Grace Martínez.