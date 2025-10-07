FBI analizó llamadas de senadores como parte de la investigación de Trump tras el 6 de enero

Washington — El FBI analizó en 2023 los registros telefónicos de más de media docena de legisladores republicanos como parte de una investigación sobre los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, según información divulgada el lunes por senadores del Partido Republicano.

Los registros permitieron a los investigadores ver información básica sobre la fecha y hora de las llamadas, pero no el contenido de las comunicaciones, dijeron los senadores. Los datos abarcaron varios días durante la semana del 6 de enero de 2021, cuando manifestantes pro-Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de detener la certificación de los resultados de las elecciones.

La divulgación añade nuevos detalles a la investigación, ya cerrada, del FBI y del ex fiscal especial Jack Smith sobre las medidas que Donald Trump y sus aliados tomaron en el período previo al ataque al Capitolio para deshacer su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. Donald Trump fue acusado en agosto de 2023 de conspirar para anular los resultados, pero el caso fue abandonado por el triunfo de Donald Trump al año siguiente debido a una opinión legal del Departamento de Justicia que dice que los presidentes en ejercicio no pueden enfrentar un procesamiento federal.

La citación para los registros telefónicos fue revelada por varios senadores republicanos, entre ellos Chuck Grassley, de Iowa, que preside el Comité Judicial que supervisa el FBI. Grassley dijo que el documento que conmemora el “análisis preliminar de peaje” fue encontrado en respuesta a su solicitud. El paso de la investigación fue aprobado por un gran jurado, dijeron los senadores.

Grassley lo calificó como una “violación de la propiedad personal y de los derechos de las personas y de la ley y de sus derechos constitucionales”.

Ese documento tenía fecha del 27 de septiembre de 2023 y enumera a los siguientes legisladores republicanos como personas cuyos registros aparentemente fueron examinados: el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur; el senador Bill Hagerty, de Tennessee; el senador Josh Hawley, de Missouri; el senador Dan Sullivan, de Alaska; el senador Tommy Tuberville, de Alabama; el senador Ron Johnson, de Wisconsin; la senadora Cynthia Lummis, de Wyoming; la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee; y el representante Mike Kelly, de Pensilvania.

El documento sugiere que el análisis fue realizado por un agente especial del FBI cuyo nombre fue redactado y que fue autorizado por dos agentes supervisores. No dice cómo o por qué se identificó a esos legisladores ni si surgieron consejos o pistas significativas de ese trabajo de investigación.

La mayoría de los legisladores formaban parte de un grupo de republicanos que planeaban impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Después de que la votación fuera interrumpida por los manifestantes el 6 de enero de 2021, algunos votaron para certificar los resultados, mientras que otros todavía votaron en contra de la certificación.

