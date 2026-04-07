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ICE arresta a la esposa de militar estadounidense pocos días después de casarse

La pareja fue separada mientras intentaban tramitar la mudanza de la mujer a la base

7 de abril de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según expertos, inmigrantes con una orden de deportación al momento de casarse con un ciudadano, -a menudo emitida cuando eran niños- no suelen ser detenidos y pueden regularizar su estatus migratorio. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un soldado estadounidense y su esposa se disponían a iniciar su vida como recién casados pero sus planes fueron interrumpidos cuando agentes de Inmigración llegaron a la base militar en Luisiana donde la pareja hacía los trámites para que ella pudiera mudarse con él, y arrestaron a la joven de 22 años, que ahora enfrenta la deportación.

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Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica sin antecedentes penales, fue traída de pequeña desde Honduras a Estados Unidos y recién se había casado con el sargento Matthew Blank, de 23 años, cuando el pasado fin de semana fueron separados por los agentes de inmigración cuando intentaban completar los trámites que le permitirían a ella mudarse a la base, según relata el diario The New York Times.

Indica además que Blank, que hace más cinco años está en el ejército, está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana, que comenzará su entrenamiento a finales de mes para su despliegue.

“Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”, dijo el soldado al Times.

Antes de que se casaran a finales de marzo en Houston (Texas), donde ella creció, la pareja había contratado a un abogado para iniciar el proceso que otorgaría a Ramos su residencia legal, conocida como “tarjeta verde”.

Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis)Varias personas esperan en las largas colas de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en el barrio de Queens de Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Photo/Ryan Murphy)Varias personas esperan en una cola de la TSA en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
1 / 14 | En imágenes: así se ve la presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Agentes federales de inmigración son vistos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el lunes 23 de marzo de 2026, en Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsanis) - Angelina Katsanis

El diario destaca que según expertos, inmigrantes con una orden de deportación al momento de casarse con un ciudadano, -a menudo emitida cuando eran niños- no suelen ser detenidos y pueden regularizar su estatus migratorio.

Sin embargo, Ramos está ahora en el centro de detención Basile en Luisiana con otras mujeres que serán deportadas, luego de que personal de la base llamara al Departamento de Seguridad Nacional tras conocer que no tenía tarjeta de residencia.

Cuando Ramos tenía 22 meses fue emitida una orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia en el tribunal de inmigración.

De acuerdo con la abogada de inmigración Margaret Stock, teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército y autora del libro “Derecho de inmigración y las fuerzas armadas”, Ramos no hubiese sido detenida si la Administración del presidente Donald Trump no hubiese puesto en marcha su agresiva política de arrestos y deportaciones.

Stock dijo además al diario que previo a la política migratoria de Trump, los militares habrían permitido a Ramos obtener su identificación militar y les habrían recordado que presentaran sus documentos de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó por su parte que Ramos fue arrestada después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en Estados Unidos y que existe una orden de deportación.

“Crecí aquí como cualquier estadounidense. Esto es todo lo que sé. Mi esposo y mi familia están aquí”, dijo al diario en una llamada desde el centro de detención, al que su esposo acudió el sábado con el formulario para solicitar la tarjeta de residencia que Ramos debe firmar, pero le prohibieron entrar nada al lugar.

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Breaking NewsDepartamento de Seguridad Nacional de Estados UnidosServicio de Inmigración y Control de AduanasDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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