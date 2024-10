Gobernador de Florida insta al público a completar preparativos de emergencia o evacuar zonas que podrían ser impactadas por el huracán Milton

“ Esto no es un evento solo de un área de Florida. Muchos floridianos se verán afectados por este fenómeno, pero estamos listos para ayudar. Incluso, ya hay camiones con gasolina de camino para que los residentes no sufran escasez ”, resaltó DeSantis durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de los preparativos que realiza su administración de cara a la llegada del ciclón categoría cinco que, según el boletín intermedio de las 7:00 p.m. emitido por el Centro Nacional de Huracanes (CNH), ostentaba vientos máximos de 165 millas por hora (mph).

Condado de Orange

Condado de Osceola

Condado de Volusia

El condado de Volusia ostenta, como ciudades principales, a Daytona Beach, DeLand, New Smyrna Beach y Deltona. Aunque las autoridades del condado indicaron que ofrecerán servicios, como de costumbre, desde las 9:00 a.m., pero que entrará en efecto un toque de queda desde las 8:00 de la noche del miércoles hasta las 8:00 a.m. del jueves.