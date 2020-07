El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, confirmó hoy, miércoles, que contrajo la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, luego de recibir un resultado positivo mediante prueba molecular.

Según indicó el periódico The New York Times, el republicano Stitt se convirtió en el primer gobernador estadounidense en contagiarse desde el inicio de la pandemia. El funcionario realizó el anuncio durante una teleconferencia con medios de comunicación, y aunque indicó que, al momento, no tiene síntomas, dijo desconcer cómo y cuándo se contagió.

Stitt sostuvo que su contagio no le ha hecho cambiar de parecer sobre su respuesta al coronavirus en Oklahoma que, desde la semana pasada, ha reportado sobre 640 casos nuevos por día.

"Probablemente estoy recibiendo muchos mensajes de texto de otros gobernadores alrededor de los Estados Unidos. Todavía estoy sorprendido de que fui el primer gobernador en contraer la enfermedad", resaltó Stitt.

Tanto su esposa, Sarah, como sus seis hijos han arrojado resultados negativos.