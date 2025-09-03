Opinión
3 de septiembre de 2025
86°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno de Donald Trump acuerda restaurar sitios web y datos de salud

Después de la toma de posesión de Donald Trump, los funcionarios federales eliminaron información sobre una variedad de temas

3 de septiembre de 2025 - 4:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump y Kennedy Jr. en evento de salud en la Casa Blanca. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Funcionarios federales han acordado restaurar páginas web y datos relacionados con la salud y la ciencia en virtud de un acuerdo judicial con grupos de médicos y otras organizaciones que presentaron una demanda.

RELACIONADAS

El acuerdo fue anunciado esta semana por los principales demandantes en el caso, la Asociación Médica del Estado de Washington.

Poco después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, los funcionarios federales de salud eliminaron o retiraron información sobre una variedad de temas, incluidos los riesgos del embarazo, el trastorno por consumo de opioides y la epidemia del sida. La medida se tomó en reacción a una orden ejecutiva de Trump que decía a las agencias que dejaran de usar el término “género” en las políticas y documentos federales.

La administración lo vio como una medida para poner fin a la promoción de la “ideología de género”. Los médicos, científicos y defensores de la salud pública lo vieron como un “ejemplo atroz de extralimitación del gobierno”, dice el doctor John Bramhall, presidente de la organización, en un comunicado.

“Esta era información de salud confiable que desapareció en un abrir y cerrar de ojos: recursos que, entre otras cosas, los médicos utilizan para controlar las condiciones de salud y la atención general de los pacientes”, dijo Bramhall.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés) acordó restaurar más de 100 sitios web y recursos al estado en que se encontraban, dijo Graham Short, portavoz del grupo de médicos del estado de Washington.

“Esperamos que los sitios se restablezcan en las próximas semanas”, dijo Short en un correo electrónico.

El caso fue presentado en un tribunal federal en Seattle. Los demandantes incluyen, entre otros, la Sociedad Médica de Vermont, la Asociación de Enfermeras del Estado de Washington y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA.

Los demandados incluyeron al Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y a las agencias y funcionarios federales de salud que trabajan bajo su dirección.

Los funcionarios federales respondieron a las preguntas sobre el acuerdo con esta declaración: “HHS sigue comprometido con su misión de eliminar la ideología radical de género y DEI de los programas federales, sujeto a la ley aplicable, para garantizar que los dólares de los contribuyentes brinden resultados significativos para el pueblo estadounidense”.

El caso es similar a uno presentado en Washington, D. C., por Doctors for America y otros contra el gobierno. Esa demanda también buscaba obligar al gobierno a restaurar la información de salud al público, y los dos casos se superpusieron un poco en los sitios web a los que se dirigieron, dijo Short.

En julio, un juez en el caso Doctors for America ordenó la restauración de los sitios web. Hasta la semana pasada, 167 de los sitios web en cuestión habían sido restaurados y 33 aún estaban bajo revisión, según una presentación judicial.

Donald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
