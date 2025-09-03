Gobierno de Donald Trump acuerda restaurar sitios web y datos de salud

Washington— Funcionarios federales han acordado restaurar páginas web y datos relacionados con la salud y la ciencia en virtud de un acuerdo judicial con grupos de médicos y otras organizaciones que presentaron una demanda.

El acuerdo fue anunciado esta semana por los principales demandantes en el caso, la Asociación Médica del Estado de Washington.

Poco después de la toma de posesión del presidente Donald Trump, los funcionarios federales de salud eliminaron o retiraron información sobre una variedad de temas, incluidos los riesgos del embarazo, el trastorno por consumo de opioides y la epidemia del sida. La medida se tomó en reacción a una orden ejecutiva de Trump que decía a las agencias que dejaran de usar el término “género” en las políticas y documentos federales.

La administración lo vio como una medida para poner fin a la promoción de la “ideología de género”. Los médicos, científicos y defensores de la salud pública lo vieron como un “ejemplo atroz de extralimitación del gobierno”, dice el doctor John Bramhall, presidente de la organización, en un comunicado.

“Esta era información de salud confiable que desapareció en un abrir y cerrar de ojos: recursos que, entre otras cosas, los médicos utilizan para controlar las condiciones de salud y la atención general de los pacientes”, dijo Bramhall.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés) acordó restaurar más de 100 sitios web y recursos al estado en que se encontraban, dijo Graham Short, portavoz del grupo de médicos del estado de Washington.

“Esperamos que los sitios se restablezcan en las próximas semanas”, dijo Short en un correo electrónico.

El caso fue presentado en un tribunal federal en Seattle. Los demandantes incluyen, entre otros, la Sociedad Médica de Vermont, la Asociación de Enfermeras del Estado de Washington y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA.

Los demandados incluyeron al Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y a las agencias y funcionarios federales de salud que trabajan bajo su dirección.

Los funcionarios federales respondieron a las preguntas sobre el acuerdo con esta declaración: “HHS sigue comprometido con su misión de eliminar la ideología radical de género y DEI de los programas federales, sujeto a la ley aplicable, para garantizar que los dólares de los contribuyentes brinden resultados significativos para el pueblo estadounidense”.

El caso es similar a uno presentado en Washington, D. C., por Doctors for America y otros contra el gobierno. Esa demanda también buscaba obligar al gobierno a restaurar la información de salud al público, y los dos casos se superpusieron un poco en los sitios web a los que se dirigieron, dijo Short.

