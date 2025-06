El primer punto de la agenda es un escenario incómodo:

Kennedy ya anunció que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendarán para niños sanos o mujeres embarazadas, y sus nuevos asesores no tienen previsto votar si están de acuerdo. Sin embargo, los científicos del gobierno prepararon materiales para la reunión en los que califican la vacunación como “la mejor protección” durante el embarazo, y dijeron que la mayoría de los niños hospitalizados por covid-19 durante el año pasado no estaban vacunados.