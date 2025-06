Un mundo de telas y colores

“Empecé tiñendo una línea con tintes reactivos a la fibra, que son tintes que reaccionan en fibra natural. Mi mamá también era artesana y trabajaba esto, y yo me iba con ella. Yo soy criada en el área oeste y recuerdo irme con ella al puente de Añasco a vender sus piezas. Nos parábamos en el puente a venderlas, algo bien humilde y reconozco de dónde vengo y no me olvido. Entonces fui evolucionando, primero estudié ingeniería en computadoras, trabajé en eso, pero no me vislumbraba haciendo eso el resto de la vida. Y cuando nació mi niño, que ya es adulto, y entró a la escuela, volví a la IUPI, hice entonces una tercera concentración en pintura y grabado, y eso lo trasladé a trabajar esto, las artes textiles y me mueve todo lo que sea pintar. Yo me considero una artesana del medio mixto textil ”, explica.

“Me lo dijo un pajarito”

Bajo un palmar

Pero, ¿por qué el petate?

“Yo siempre digo que no he sido yo la que he querido las cosas, porque yo pienso que yo no he sabido lo que he querido. Ha sido el Señor el que me ha llevado, porque yo tampoco quería estudiar farmacia, eso fue un profesor, que pasa por mi lado, ve mis notas y me invita a estudiar para técnico de farmacia. Y lo mismo sucede con el petate, es doña Beatriz la que me hace la invitación a tomar el taller. Esto es una terapia, el yo poder crear cosas nuevas, me lleva a salir de mi hogar, a conocer nuevas personas, hasta cierto punto te va abriendo puertas. Vas conociendo muchas personas y a la vez estás poniendo tu mente a producir. Esto es un arte ancestral y hay que darle vida, debe haber más personas que se interesen en aprender este arte porque pueden crear muchas cosas. El petate no puede morir”, dice, y saca una pequeña cruz hecha de petate y se la regala a su entrevistador, como una pequeña bendición.