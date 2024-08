Rafael Trinidad, maestro artesano de la percusión

“Aprendí a fabricar instrumentos musicales porque quise aprender a tocar el bongó, que fue el primer instrumento que escuché de manos de un amigo y me llamó la atención. Desde ese entonces, me fui en búsqueda de querer aprender a tocar”, confesó el manatieño de 68 años.

“Pero por falta de recursos, no tenía tambores tampoco; empecé a tocar poco. Quería aprender y compré dos congas en $35 que, le formé un pataleteo a mi mamá pa’ que me diera los chavitos. Luego las amarré con alambre, les puse los tornillos de afinar que le llaman los ‘cáncamos’ y con esas nuevas conguitas me encaminé”, recordó.