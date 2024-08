“Era un pintor de la palabra”: recuerdan el legado de Tite Curet Alonso a 21 años de su muerte

“Él fue el refuerzo. Fue mi mentor principal. De eso no caben dudas. El arte me salvó, porque a través del arte, yo pude llevar un mensaje del cual yo me sentía orgulloso y que mucha gente me decían que no iba a trascender mucho porque era muy étnico. Pero, ¿qué es el arte, si no es tu vida? ¿Qué es el arte, si no lo que tú vives? Los grandes maestros han sido así”, sostuvo.