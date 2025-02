Tres funcionarios federales que hablaron con The Associated Press dijeron que hasta 350 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA por sus iniciales en inglés) fueron despedidos abruptamente el jueves por la noche, y algunos de los cuales perdieron el acceso a su correo electrónico antes de enterarse de que habían sido despedidos, mientras que otros intentaron ingresar a sus oficinas la mañana del viernes solo para darse cuenta que no podían entrar.