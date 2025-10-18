Opinión
18 de octubre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno extiende alivio de aranceles a fabricantes de automóviles de Estados Unidos

La medida refleja la intención de Donald Trump de usar los aranceles para promover la manufactura estadounidense

18 de octubre de 2025 - 9:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La planta de Toyota, ubicada en la localidad de Georgetown, es la mayor del mundo del fabricante nipón y cuenta con más de 8,200 empleados. (AP)
La medida refleja la intención del gobierno de usar los aranceles para promover la manufactura estadounidense y a la vez proteger al sector automotriz de los costos más altos
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindará a los fabricantes de automóviles nacionales un alivio adicional de los aranceles sobre las autopartes, al extender hasta 2030 lo que se suponía que iba a ser un reembolso a corto plazo.

Es parte de una proclama que Trump firmó el viernes, que también oficializó un arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre.

La medida refleja la intención del gobierno de usar los aranceles para promover la manufactura estadounidense y a la vez proteger al sector automotriz de los costos más altos que tales impuestos a las importaciones han creado para las piezas y materias primas.

El reembolso especial anunciado inicialmente en abril estaba programado para ser reducido y luego expirar en 2027. En ese momento, Trump lo describió como una ayuda a corto plazo “durante esta pequeña transición” con la esperanza de que los fabricantes de automóviles trasladarían las líneas de producción de regreso a Estados Unidos.

La extensión y los ajustes se produjeron después de conversaciones con la industria automotriz, dijeron altos funcionarios del gobierno. El objetivo es expandir la producción nacional y hacerla más competitiva. Los funcionarios insistieron en el anonimato como condición para hablar con los periodistas antes de que Trump firmara la proclama.

La medida actualizada proporciona un reembolso del 3.75% en relación con el precio de venta de un vehículo ensamblado en el país. Esa cifra se alcanzó al aplicar el impuesto de importación del 25% sobre las piezas que constituyen el 15% del precio de venta de un vehículo. Multiplicar esos dos porcentajes da como resultado 3.75%.

Los fabricantes de autos se habían resistido a cerrar fábricas debido a los ingresos que les genera el envío de vehículos a los concesionarios. (AP)
Los fabricantes de autos se habían resistido a cerrar fábricas debido a los ingresos que les genera el envío de vehículos a los concesionarios. (AP)

El reembolso ahora también se ofrecerá a los fabricantes de camiones y motores, dijeron los funcionarios.

Trump había publicado en redes sociales el 6 de octubre sobre los nuevos aranceles a los camiones importados. Los autobuses también tendrán un arancel del 10% como parte de la medida.

Los nuevos aranceles no se aplican a las importaciones cubiertas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese pacto, que entró en vigor en 2020, está programado para ser renegociado el próximo año.

Las medidas se anunciaron en un momento delicado para la industria automotriz, ya que los precios han subido considerablemente. Según el libro Kelley Blue Book, los autos nuevos se vendieron en un promedio de $50,080 en septiembre, el promedio más alto registrado. Los precios de los autos nuevos han aumentado 3,6% respecto al año pasado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
