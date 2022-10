WASHINGTON.- El sospechoso del ataque a Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, buscaba específicamente a la líder demócrata cuando irrumpió a la residencia del matrimonio en San Francisco, dijeron este viernes personas familiarizadas con el asunto.

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de San Francisco, William “Bill” Scott, identificó al sospechoso como David Depape, de 42 años de edad, quien enfrentará varios cargos criminales, como intento de asesinato, mientras el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía del Capitolio federal continúan con la pesquisa.

De acuerdo con The Associated Press, el ataque no fue al azar, pues el agresor eligió específicamente.

Al entrar en la casa, gritó “¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?”, indicaron las fuentes. Ese era uno de los estribillos que se escuchaba durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal en Washington D.C., cuando una masa de alborotadores que intentaban detener la elección de Joe Biden buscaban amenazadoramente a la presidenta de la Cámara federal por los pasillos.

Mientras, la cadena CNN reportó que, según las personas informadas sobre el asunto, el sujeto trató de amarrar a Paul Pelosi “hasta que Nancy llegara”.

Asimismo, los informantes indicaron que cuando llegaron los oficiales de la Policía, el hombre manifestó: “Estamos esperando por Nancy”.

Paul Pelosi, de 82 años de edad, fue atacado y golpeado agresivamente con un martillo por un asaltante.

La víctima sufrió un trauma contundente en la cabeza y el cuerpo, según dos personas con conocimiento de la investigación del ataque que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso.

“Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron al hombre y al esposo de (Nancy) Pelosi, Paul. Los oficiales vieron a los dos aguantando un martillo. El sospechoso le quitó el martillo al señor Pelosi y violentamente lo asaltó con el mismo”, relató Scott.

“Los oficiales se lanzaron sobre el sospechoso, lo desarmaron, lo pusieron bajo custodia y solicitaron ayuda médica y ofrecieron asistencia médica. Ambos fueron llevados al hospital”, agregó. “El motivo sigue bajo investigación”.

La presidenta de la Cámara federal, Nancy Pelosi, no estaba en la residencia cuando su esposo sufrió el ataque, dijo su vocero Drew Hammill. Añadió que el agresor está detenido y se investiga el motivo del ataque.

“La presidenta (de la cámara) y su familia agradecen a los socorristas y el personal médico, y piden que se respete su intimidad en este momento”, dijo Hammill en un comunicado.

Pelosi regresó esta semana a Washington de una conferencia de seguridad en Europa y será la oradora principal invitada el sábado por la noche en un evento con la vicepresidenta Kamala Harris.

Aunque las circunstancias del ataque están poco claras, se han multiplicado las amenazas a los legisladores y sus familias casi dos años después de la insurrección en el Capitolio.

Los legisladores han recibido fondos adicionales para reforzar la seguridad en sus residencias, pero algunos han pedido mayor protección al recibir amenazas y la presencia de personas agresivas en sus residencias.