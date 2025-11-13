Hospitalizan a senador de Pensilvania tras una caída

Harrisburg, Pensilvania— El senador de Estados Unidos, John Fetterman, tuvo lo que su oficina dice que fue un “ataque de fibrilación ventricular” que le hizo sentirse mareado y caer durante un paseo por la mañana temprano el jueves.

Fetterman estaba bien y hospitalizado en Pittsburgh, dijo su oficina. Sufrió heridas leves en la cara y estaba en “observación rutinaria” en el hospital mientras los médicos ajustan su régimen de medicación, dijo su oficina.

La fibrilación ventricular es la forma más grave de latido cardíaco anormal y puede provocar una parada cardíaca -cuando el corazón deja de latir de repente- y muerte súbita cardíaca, según la Asociación Americana del Corazón.

La fibrilación ventricular se produce en las cavidades inferiores del corazón, y la asociación cardiaca afirma que entre sus causas se encuentra la miocardiopatía, que se diagnosticó a Fetterman en 2022. La cardiomiopatía puede impedir el flujo sanguíneo y potencialmente causar latidos tan irregulares que pueden ser fatales.

Fetterman, de 56 años, reveló que le habían diagnosticado una miocardiopatía y otro tipo de latido cardíaco anormal, la fibrilación auricular, tras sufrir un derrame cerebral en la campaña de 2022.

Fetterman ha dicho que el ictus fue causado por un coágulo de sangre desencadenado por la fibrilación auricular, o a-fib, que afecta a las cámaras superiores del corazón.

Tras el ictus, Fetterman se sometió a una intervención quirúrgica para implantarle un marcapasos con desfibrilador para controlar la afección.

Los efectos persistentes de su ictus incluyen una disminución de la velocidad de procesamiento auditivo, lo que se denomina trastorno del procesamiento auditivo, que dificulta hablar con fluidez y procesar rápidamente el significado de la conversación hablada.

Semanas después de incorporarse al Senado en 2023, Fetterman ingresó en el hospital por depresión clínica. Fue dado de alta seis semanas después y desde entonces ha instado a las personas deprimidas a buscar ayuda profesional.