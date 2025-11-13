Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hospitalizan a senador de Pensilvania tras una caída

El senador John Fetterman fue hospitalizado en Pittsburgh tras un “ataque de fibrilación ventricular”

13 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El senador de Estados Unidos, John Fetterman, tuvo lo que su oficina dice que fue un “ataque de fibrilación ventricular”. (Steven Senne)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Harrisburg, Pensilvania— El senador de Estados Unidos, John Fetterman, tuvo lo que su oficina dice que fue un “ataque de fibrilación ventricular” que le hizo sentirse mareado y caer durante un paseo por la mañana temprano el jueves.

Fetterman estaba bien y hospitalizado en Pittsburgh, dijo su oficina. Sufrió heridas leves en la cara y estaba en “observación rutinaria” en el hospital mientras los médicos ajustan su régimen de medicación, dijo su oficina.

La fibrilación ventricular es la forma más grave de latido cardíaco anormal y puede provocar una parada cardíaca -cuando el corazón deja de latir de repente- y muerte súbita cardíaca, según la Asociación Americana del Corazón.

La fibrilación ventricular se produce en las cavidades inferiores del corazón, y la asociación cardiaca afirma que entre sus causas se encuentra la miocardiopatía, que se diagnosticó a Fetterman en 2022. La cardiomiopatía puede impedir el flujo sanguíneo y potencialmente causar latidos tan irregulares que pueden ser fatales.

Fetterman, de 56 años, reveló que le habían diagnosticado una miocardiopatía y otro tipo de latido cardíaco anormal, la fibrilación auricular, tras sufrir un derrame cerebral en la campaña de 2022.

Fetterman ha dicho que el ictus fue causado por un coágulo de sangre desencadenado por la fibrilación auricular, o a-fib, que afecta a las cámaras superiores del corazón.

El senador de Pensilvania John Fetterman, miembro del Comité de Agricultura junto a la gobernadora Jenniffer González. Foto Captura (X-@Jenniffer)
El senador de Pensilvania John Fetterman, miembro del Comité de Agricultura junto a la gobernadora Jenniffer González. Foto Captura (X-@Jenniffer) (Captura)

Tras el ictus, Fetterman se sometió a una intervención quirúrgica para implantarle un marcapasos con desfibrilador para controlar la afección.

Los efectos persistentes de su ictus incluyen una disminución de la velocidad de procesamiento auditivo, lo que se denomina trastorno del procesamiento auditivo, que dificulta hablar con fluidez y procesar rápidamente el significado de la conversación hablada.

Semanas después de incorporarse al Senado en 2023, Fetterman ingresó en el hospital por depresión clínica. Fue dado de alta seis semanas después y desde entonces ha instado a las personas deprimidas a buscar ayuda profesional.

Según los médicos, la depresión tras un ictus es frecuente y tratable con medicación y terapia conversacional.

Tags
Breaking NewsSenado de Estados UnidosPensilvania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: