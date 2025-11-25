Impiden al forense de Los Ángeles hacer públicos detalles del cadáver de la adolescente hallado en auto del cantante D4vd

Los Ángeles - La policía de Los Ángeles ha impedido que la oficina del forense del condado dé a conocer detalles sobre la muerte de una adolescente cuyo cadáver fue encontrado en el maletero de un coche registrado a nombre del cantante D4vd, según informó el lunes la oficina del médico forense.

Celeste Rivas Hernández fue hallada muerta el 8 de septiembre en un Tesla incautado en Los Ángeles justo después de cumplir 15 años. Varios medios de comunicación informaron de que el coche pertenecía a D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, de 20 años.

La oficina del médico forense informó en un comunicado de que ha recibido una “orden judicial, iniciada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para poner una retención de seguridad” en el caso de Rivas Hernández. La orden emitida el viernes exige que “ningún registro o detalle asociado con el caso, incluyendo la causa y la forma de la muerte y el informe del médico forense, puede ser liberado o publicado en el sitio web hasta nuevo aviso”, dice el comunicado.

La orden se produjo varios días después de que varias cadenas de televisión de Los Ángeles informaran de que la policía considera sospechoso al cantante de alt-pop nacido en Houston, citando fuentes anónimas. El Departamento de Policía de Los Ángeles no lo ha confirmado y el abogado de D4vd, Blair Berk, no respondió el lunes a la petición de comentarios.

El capitán de la policía de Los Ángeles Mike Bland dijo que la retención de seguridad no se buscaba para socavar la transparencia, sino para mantener la integridad de la investigación policial, que está en curso por detectives de la División de Homicidios por Robo.

“Se hizo para que nuestros investigadores recibieran la información antes que los medios de comunicación y el público”, dijo Bland.

El médico forense jefe, el doctor Odey Ukpo, dijo que este tipo de retenciones de seguridad son “prácticamente desconocidas en otros condados” de California.

“Estamos dedicados a servir a nuestra comunidad con total transparencia; sin embargo, la ley nos impide hacerlo mientras subsista la orden judicial en este caso”, dijo Ukpo.

El cuerpo de Rivas Hernández “se encontró gravemente descompuesto”, dijo la oficina del médico forense en un comunicado de septiembre, y probablemente había estado “fallecida en el interior del vehículo durante un largo período de tiempo antes de ser encontrada.”

Rivas Hernández fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, donde se crió, a unos 95 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles.

D4vd se hizo popular entre la generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Después firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, “Petals to Thorns”, y su continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

