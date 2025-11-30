Influyente senador republicano promete una “supervisión rigurosa” por ataque en el Caribe

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el republicano Roger Wicker, se ha comprometido a realizar una “supervisión rigurosa” tras informaciones de la prensa que apuntan a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó “matar a todos” los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes.

Wicker, que suele ser un aliado del presidente Donald Trump, dijo en un comunicado, firmado junto al senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el comité, que investigarían los detalles del supuesto ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Según The Washington Post, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en el barco.

“El Comité ha solicitado información al Departamento y realizaremos una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, escribieron los senadores en un comunicado.

Hegseth, ha calificado la información del rotativo de “noticias falsas”, una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a la información negativa. Pero esta vez tendrá que explicar al comité sobre el supuesto ataque calificado por legisladores demócratas como “crimen de guerra”.

Wicker, quien representa a Misisipi, ya ha demostrado disposición a discrepar con la Administración Trump. La semana pasada criticó en un mensaje en X el “supuesto ‘plan de paz’” de Trump para Ucrania, al que acusó de favorecer ampliamente a Rusia.

“Cualquier garantía que se le dé a Putin no debe recompensar su comportamiento maligno ni socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados”, señaló el republicano.

Estados Unidos defiende la legalidad de ataques

El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió este viernes la legalidad de su primer bombardeo contra una lancha de presuntos narcotraficantes en el Caribe, donde volvió a atacar la embarcación para matar a dos sobrevivientes, según medios estadounidenses.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseveró que “son legales bajo la ley de Estados Unidos y la internacional”, sus actuales operaciones en el Pacífico y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han matado a al menos 83 personas al bombardear más de 20 lanchas desde septiembre.

“Estos ataques altamente efectivos están específicamente dirigidos para ser ‘bombardeos cinéticos letales’. La declarada intención es frenar las drogas letales, destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidenses”, publicó Hegseth en sus redes sociales.

Sus declaraciones se producen tras reportes del Washington Post y CNN sobre a que en el primer ataque, ocurrido el 1 de septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses se percataron, tras lanzar un primer misil, que dos tripulantes se aferraban en el agua a restos de la embarcación, por lo que atacaron de nuevo para rematarlos.

El comandante a cargo del operativo, según los reportes, ordenó el segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación, en la que en total murieron 11 personas. Este ataque, el 1 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”, según las fuentes citadas por los medios.

Pero Hegseth sostuvo que “cada traficante que matan está afiliado a una organización terrorista designada”, por lo que llamó “fabricados, inflamatorios y despreciativos” los reportes de ahora de la prensa.