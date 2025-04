El cambio a colores naturales puede no ser rápido

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) permite alrededor de tres docenas de aditivos de color, incluidos ocho tintes sintéticos restantes. Pero hacer el cambio de los tintes a base de petróleo a colores derivados de vegetales, frutas, flores e incluso insectos no será fácil, rápido ni barato, explicó Monica Giusti, experta en colorantes alimentarios de la Universidad Estatal de Ohio.

“Estudio tras estudio ha demostrado que si todas las empresas eliminaran los colores sintéticos de sus formulaciones, el suministro de las alternativas naturales no sería suficiente”, expresó Giusti. “Realmente no estamos preparados”.

Los tintes naturales son más difíciles de hacer y usar que los colores artificiales. Son menos consistentes en color, menos estables y están sujetos a cambios relacionados con la acidez, el calor y la luz, indicó Manning. El azul es especialmente difícil. No hay muchas fuentes naturales del color y las que existen pueden ser difíciles de mantener durante el procesamiento.

La FDA dice que los tintes aprobados son seguros cuando se usan de acuerdo con las regulaciones y que “la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos de color”.

“Estoy totalmente a favor de sacar los colorantes alimentarios artificiales del suministro de alimentos”, manifestó Marion Nestle, experta en políticas alimentarias. “Son estrictamente cosméticos, no tienen propósito de salud o seguridad, son marcadores de alimentos ultraprocesados y pueden ser perjudiciales para algunos niños”.

“Cuando es un producto que ya amas, al que estás acostumbrado a consumir, y cambia ligeramente, entonces puede que realmente no sea la misma experiencia”, sostuvo Giusti. “Anunciar un cambio regulatorio es un paso, pero luego la implementación es otra cosa”.

Kennedy, el secretario de salud, expresó que los funcionarios de Estados Unidos tienen un “entendimiento” con las empresas alimentarias para eliminar gradualmente los colores artificiales. Funcionarios de la industria dijeron a The Associated Press que no hay un acuerdo formal.