Nueva York - Investigadores federales ejecutaron esta mañana una orden de allanamiento en la casa del abogado del expresidente Donald Trump Rudy Giuliani, en Manhattan, afirmó un funcionario policial a The Associated Press.

El abogado, quien también es exalcalde de Nueva York, ha estado siendo investigado durante varios años por sus negocios en Ucrania. Los detalles de la búsqueda en su casa no estaban disponibles, de inmediato, pero se produce en momentos que el Departamento de Justicia federal continúa su investigación sobre Giuliani, firme aliado de Trump.

El funcionario no pudo discutir la investigación públicamente y habló con la AP bajo condición de anonimato. La noticia de la búsqueda fue reportada por primera vez por The New York Times.

La investigación federal sobre los negocios de Giuliani se estancó el año pasado debido a una disputa sobre tácticas de investigación mientras Trump buscaba sin éxito la reelección, y en medio del papel prominente de Giuliani en disputar, posteriormente, los resultados de la contienda en nombre de Trump.

Giuliani fue central en los esfuerzos del entonces presidente para desenterrar la suciedad contra su rival demócrata Joe Biden y presionar a Ucrania para una investigación sobre Biden y su hijo, Hunter, quien ahora enfrenta una investigación fiscal criminal por parte del Departamento de Justicia.

Giuliani, también, trató de socavar a la exembajadora estadounidense en Ucrania Marie Yovanovitch, quien fue expulsada por orden de Trump, y se reunió varias veces con un legislador ucraniano que publicó grabaciones editadas de Biden en un esfuerzo por desprestigiarlo antes de las elecciones.

Además, Giuliani había llamado previamente a la investigación “pura persecución política”.

Los fiscales federales en Manhattan habían presionado el año pasado para una orden de registro de registros, incluyendo algunas de las comunicaciones de Giuliani, pero funcionarios en el Departamento de Justicia, de la era Trump no firmarían la solicitud, según varias personas familiarizadas con la investigación que insistieron en el anonimato para hablar sobre una investigación en curso.

Funcionarios de la oficina del fiscal general adjunto expresaron su preocupación tanto por el alcance de la solicitud, que pensaban que contendría comunicaciones que podrían estar cubiertas por privilegios legales entre Giuliani y Trump, como por el método de obtención de los registros, dijeron tres de las personas.

Se esperaba, ampliamente, que el tema fuera revisado por el Departamento de Justicia una vez que el Fiscal General Merrick Garland asumiera el cargo. Garland fue confirmada el mes pasado y la fiscal general adjunta Lisa Monaco fue confirmada a su cargo y juramentada la semana pasada. El Departamento de Justicia requiere que las solicitudes de órdenes de registro servidas a los abogados sean aprobadas por altos funcionarios del departamento.