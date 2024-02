Joe Biden califica de “estúpido” y “vergonzoso” el comentario que hizo Donald Trump sobre la OTAN

“Ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claro posible. Yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, manifestó Biden en un discurso en la Casa Blanca .

El sábado pasado, Trump arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no destinan el 2 % de su PIB a defensa, el objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

“Donald Trump ve la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional. Para Tump, los principios no importan. Todo es transaccional”, criticó el mandatario.