El presidente Joe Biden volvió a dar positivo por COVID-19 el sábado, poco más de tres días después de que se le autorizara a salir del aislamiento por coronavirus, dijo la Casa Blanca, en un raro caso de “rebote” tras el tratamiento con un medicamento antiviral.

“Amigos, hoy he vuelto a dar positivo en COVID. Esto ocurre con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Sigo en el trabajo y pronto volveré a la carga”, sostuvo el mandatario en un tuit.

El médico de la Casa Blanca, Dr. Kevin O’Connor, dijo en una carta que Biden “no ha experimentado ninguna reaparición de los síntomas, y sigue sintiéndose bastante bien”.

De acuerdo con las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Biden volverá a estar aislado durante al menos cinco días. La agencia dice que la mayoría de los casos de rebote siguen siendo leves y que no se han registrado casos graves de la enfermedad durante ese periodo.

PUBLICIDAD

La noticia del resultado positivo de Biden se produjo apenas dos horas después de que la Casa Blanca anunciara una visita presidencial a Michigan el próximo martes para destacar la aprobación de un proyecto de ley para promover la fabricación nacional de alta tecnología.

Biden también tenía previsto visitar el domingo por la mañana su casa de Wilmington (Delaware), donde la primera dama, Jill Biden, se ha alojado mientras el presidente daba positivo. Ambos viajes han sido cancelados ya que Biden ha vuelto a estar aislado.

Biden, de 79 años, fue tratado con el medicamento antiviral Paxlovid, y dio negativo en las pruebas del virus el martes y el miércoles. A continuación, se le autorizó a abandonar el aislamiento mientras llevaba una mascarilla en el interior. Sus pruebas positivas le sitúan entre la minoría de las personas a las que se les recetó el fármaco que experimentaron un caso de rebote del virus.