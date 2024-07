Joe Biden dice que consideraría abandonar la carrera presidencial si tuviera un problema médico grave

Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: “ Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema”.

“Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo”, añadió. EFE