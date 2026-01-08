Juez descalifica al fiscal federal en la investigación sobre Letitia James

Albany, Nueva York - Un juez inhabilitó a un fiscal federal para supervisar las investigaciones sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al dictaminar el jueves que había estado ejerciendo su cargo ilegalmente cuando solicitó las citaciones.

La juez de distrito Lorna G. Schofield bloqueó las citaciones solicitadas por John Sarcone, fiscal federal en funciones del distrito norte de Nueva York.

“Las citaciones son inejecutables debido a un defecto de base: El Sr. Sarcone no estaba ejerciendo legalmente como fiscal federal en funciones cuando se emitieron las citaciones”, escribió el juez.

James, demócrata, había desafiado la autoridad de Sarcone después de que emitiera citaciones en busca de información sobre demandas que ella presentó contra el presidente Donald Trump, alegando que había cometido fraude en sus negocios, y por separado contra la Asociación Nacional del Rifle y algunos de sus antiguos líderes.

Los abogados del Departamento de Justicia dicen que Sarcone fue nombrado correctamente y que las citaciones eran válidas. James afirma que la investigación sobre sus demandas forma parte de una campaña de investigaciones y procesamientos infundados de los enemigos percibidos de Trump.