NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez descalifica al fiscal federal en la investigación sobre Letitia James

Bloqueó las citaciones solicitadas por el fiscal general en funciones, dictaminando que no ejercía legalmente su cargo

8 de enero de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, llega al Ayuntamiento para la ceremonia pública de toma de posesión del alcalde Zohran Mamdani, el jueves 1 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Heather Khalifa) (Heather Khalifa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Albany, Nueva York - Un juez inhabilitó a un fiscal federal para supervisar las investigaciones sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al dictaminar el jueves que había estado ejerciendo su cargo ilegalmente cuando solicitó las citaciones.

RELACIONADAS

La juez de distrito Lorna G. Schofield bloqueó las citaciones solicitadas por John Sarcone, fiscal federal en funciones del distrito norte de Nueva York.

“Las citaciones son inejecutables debido a un defecto de base: El Sr. Sarcone no estaba ejerciendo legalmente como fiscal federal en funciones cuando se emitieron las citaciones”, escribió el juez.

James, demócrata, había desafiado la autoridad de Sarcone después de que emitiera citaciones en busca de información sobre demandas que ella presentó contra el presidente Donald Trump, alegando que había cometido fraude en sus negocios, y por separado contra la Asociación Nacional del Rifle y algunos de sus antiguos líderes.

Los abogados del Departamento de Justicia dicen que Sarcone fue nombrado correctamente y que las citaciones eran válidas. James afirma que la investigación sobre sus demandas forma parte de una campaña de investigaciones y procesamientos infundados de los enemigos percibidos de Trump.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Noticias
