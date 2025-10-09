Opinión
9 de octubre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan de fraude hipotecario a Letitia James, fiscal general de Nueva York

El caso fue presentado en Virginia por una fiscal nombrada apresuradamente el mes pasado

9 de octubre de 2025 - 6:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James, quien hizo enfurecer a Trump al demandarlo a él y a su empresa por fraude en un caso que se desarrolló mientras él se postulaba al cargo, fue acusada formalmente de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, luego de una presentación ante un jurado investigador en Virginia por parte de una fiscal que fue nombrada apresuradamente el mes pasado en medio de la presión del gobierno para presentar casos penales contra sus adversarios. (Bebeto Matthews)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada el jueves en una investigación de fraude hipotecario impulsada enérgicamente por el gobierno del presidente Donald Trump, convirtiéndose en la adversaria más reciente del mandatario en ser procesada por su Departamento de Justicia.

James, quien hizo enfurecer a Trump al demandarlo a él y a su empresa por fraude en un caso que se desarrolló mientras él se postulaba al cargo, fue acusada formalmente de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, luego de una presentación ante un jurado investigador en Virginia por parte de una fiscal que fue nombrada apresuradamente el mes pasado en medio de la presión del gobierno para presentar casos penales contra sus adversarios.

El encausamiento, dos semanas después de un caso penal separado en el que se acusó al exdirector del FBI James Comey de mentirle al Congreso, es el indicio más reciente de la determinación del gobierno de Trump de romper normas al usar los poderes del Departamento de Justicia para perseguir a los enemigos políticos del presidente y a figuras públicas que alguna vez lo investigaron.

Tanto el caso de Comey como el de James siguieron caminos sorprendentemente no convencionales hacia la acusación formal: el mes pasado, el gobierno de Trump apartó a Erik Siebert, el fiscal veterano que había supervisado ambas investigaciones durante meses y que había resistido la presión para presentar cargos, y lo reemplazó con Lindsey Halligan, una asistente de la Casa Blanca que fue abogada personal de Trump pero que previamente nunca había sido fiscal federal.

Halligan presentó el caso al jurado investigador ella misma, al igual que lo hizo en el caso contra Comey, dijo a The Associated Press una persona al tanto del asunto.

En una extensa declaración, James denunció la acusación, llamándola “nada más que una continuación del desesperado uso por parte del presidente del sistema de justicia para fines de confrontación”.

“Estos cargos son infundados, y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la represalia política a cualquier costo. Las acciones del presidente son una grave violación de nuestro orden constitucional y han suscitado críticas contundentes de miembros de ambos partidos”, añadió.

La investigación del Departamento de Justicia comenzó después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, William Pulte, enviara una carta en abril a la secretaria de Justicia Pam Bondi, pidiéndole que investigara a James por su papel en la compra de una casa en Norfolk, Virginia, en 2023.

