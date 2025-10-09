Cierre del gobierno pone en riesgo el pago de los militares la próxima semana

Washington — Heather Campbell perdió su trabajo en un banco de alimentos durante el verano debido a los recortes de fondos federales. Su esposo es oficial de la Fuerza Aérea, pero ahora enfrenta la posibilidad de no recibir su próximo cheque de pago debido al cierre del gobierno.

Si los legisladores en Washington no intervienen, el esposo de Campbell no recibirá su pago el miércoles. Debido a que la pareja carece de los ahorros para cubrir todos sus gastos, esperan sobrevivir con tarjetas de crédito para pagar la hipoteca y alimentar a sus tres hijos, acumulando deudas mientras el estancamiento político continúa.

‘Nos están pidiendo que pongamos nuestras vidas en riesgo o que las personas que amamos pongan sus vidas en riesgo’, dijo Heather Campbell, de 39 años, quien vive en las afueras de Montgomery, Alabama, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Maxwell. ‘¿Y ni siquiera nos van a dar nuestro cheque de pago? ¿Qué? Hay mucha desconfianza ahí’.

El tercer cierre del gobierno en 12 años está aumentando una vez más los niveles de ansiedad entre los miembros del servicio militar y sus familias porque los que están en uniforme están trabajando sin paga. Si bien recibirían el pago atrasado una vez que termine el estancamiento, muchas familias militares viven al día. Durante cierres anteriores, el Congreso aprobó legislación para asegurar que las tropas siguieran ganando sus salarios, pero el tiempo se agota antes de que pierdan su primer cheque de pago en menos de una semana.

‘Hay tantas cosas en las que el Congreso no puede ponerse de acuerdo en este momento’, dijo Kate Horrell, la esposa de un veterano de la Marina cuya compañía en Washington, D.C., brinda asesoramiento financiero a familias militares. ‘No quiero asumir que van a poder ponerse de acuerdo en esto’.

Pagar a las tropas tiene apoyo, pero no está claro cuándo podría aprobarse un acuerdo. Cuando se le preguntó si apoyaría un proyecto de ley para pagar a las tropas, el presidente Donald Trump dijo: ‘Eso probablemente sucederá’.

‘Nosotros nos encargaremos de eso’, dijo Donald Trump el miércoles. ‘Nuestro ejército siempre será atendido’.

La representante Jen Kiggans, republicana de Virginia y ex piloto de helicóptero de la Marina, ha presentado una medida para mantener los salarios militares y de la Guardia Costera, y cuenta con copatrocinadores bipartidistas.

La Cámara de Representantes está cerrada por negocios hasta la próxima semana, dejando dos días para tomar medidas antes del día de pago del miércoles.

Amanda Scott, cuyo esposo es un oficial de la Fuerza Aérea en Colorado, dijo que la incertidumbre va más allá del estrés de simplemente sobrevivir; socava la capacidad del ejército para retener a las mejores personas y su disposición para luchar.

‘¿Qué tan listos y letales son si no saben si pueden alimentar a su familia?’, dijo Amanda Scott, de 33 años, de Colorado Springs, quien trabaja para un contratista de defensa y es voluntaria como defensora de las familias militares. ‘Muchos de estos miembros del servicio son altamente capacitados y pueden salir y ganar mucho más dinero en el sector civil’.

Hay ayuda disponible para los miembros del servicio militar, pero no es suficiente para algunas familias. El apoyo está disponible para las familias militares a través de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas. Por ejemplo, algunas instituciones financieras están ofreciendo préstamos sin intereses, mientras que cada rama militar tiene una organización de ayuda.

Pero Heather Campbell dijo que ella y su esposo en Alabama no pueden solicitar un préstamo de día de pago porque están refinanciando su casa. Carecen de un fondo de emergencia sustancial porque estaban pagando préstamos estudiantiles y se mudaron varias veces en los últimos años a puestos militares. A menudo era difícil para ella encontrar trabajo estable y cuidado infantil.

‘La oportunidad de acumular ahorros es realmente difícil con un solo ingreso’, dijo Heather Campbell. ‘No conozco a muchas familias militares que tengan el valor de un mes de ingresos ahorrados por si acaso, y mucho menos el valor de varios meses’.

Jen Cluff, cuyo esposo dejó recientemente la Fuerza Aérea, dijo que su familia estaba en un programa de ayuda alimentaria durante el cierre de 2019. Pero incluso el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, también conocido como WIC, que ayuda a más de 6 millones de madres y niños pequeños de bajos ingresos, se quedaría sin dinero federal en dos semanas a menos que termine el cierre, dicen los expertos.

‘Ganábamos muy poco y teníamos tres hijos pequeños’, dijo Jen Cluff, de 42 años, de San Antonio. ‘Definitivamente éramos una familia que tenía muy poco margen de maniobra’.

Si el Congreso no hubiera aprobado legislación para pagar a las tropas durante el último cierre, perder más de dos cheques de pago ‘habría sido catastrófico para nosotros’, dijo.

‘El resentimiento puede crecer rápidamente’, dijo Jen Cluff sobre el cierre, y agregó que ‘el público en general, y muchos en el gobierno, realmente no entienden los sacrificios diarios que nuestros miembros militares y sus familias hacen por nuestro país’.

Se temen efectos más amplios en áreas con gran presencia militar. El impacto económico se extenderá a través de regiones con grandes huellas militares, como la costa de Virginia, hogar de la base naval más grande del país y varias otras instalaciones. Los 88,000 miembros del servicio activo de la zona y sus familias probablemente han reducido significativamente sus gastos, dijo Rick Dwyer, director ejecutivo de la Alianza Militar y de Instalaciones Federales de Hampton Roads, un grupo de defensa.

‘Piensen en los miembros del servicio que están desplegados en este momento en todo el mundo’, dijo Rick Dwyer, quien sirvió en la Fuerza Aérea durante cierres anteriores. ‘Tienen que preguntarse si sus familias podrán pagar el alquiler, las facturas de cuidado infantil, los pagos del automóvil’.

Un plan de contingencia de cierre publicado en el sitio web del Pentágono cita el uso de fondos para continuar las operaciones militares del gran proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos de Donald Trump. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el dinero asignado al Departamento de Defensa bajo la nueva ley podría usarse para pagar al personal en servicio activo.

No estaba claro si el financiamiento se utilizaría para eso. El Pentágono dijo el jueves que no podía proporcionar información ‘en este momento’.

Su plan de contingencia dice que ‘continuará defendiendo a la nación y llevando a cabo operaciones militares en curso’, así como actividades ‘necesarias para la seguridad de la vida humana y la protección de la propiedad’.

Entre las prioridades más altas se encuentran asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, las operaciones en el Medio Oriente y el futuro programa de defensa antimisiles Golden Dome. El plan también señaló que ‘las actividades de cuidado infantil requeridas para la preparación’ continuarían.

Raleigh Smith Duttweiler, directora de impacto de la Asociación Nacional de Familias Militares, dijo que la mayoría de los centros de desarrollo infantil en las bases militares todavía están operando. Pero dijo que la mayoría de los miembros del servicio pagan por el cuidado infantil fuera de la base.