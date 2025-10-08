IRS despedirá a casi la mitad de su personal como parte del cierre de gobierno
La mayoría de las operaciones están cerradas, dijo la agencia en una carta separada a sus trabajadores
8 de octubre de 2025 - 2:06 PM
8 de octubre de 2025 - 2:06 PM
Washington — El IRS despedirá a casi la mitad de su personal como parte del cierre del gobierno en curso, según un plan de contingencia actualizado publicado el miércoles en el sitio web de la agencia.
La mayoría de las operaciones del IRS están cerradas, dijo la agencia en una carta separada a los trabajadores del IRS.
La noticia llega después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograran llegar a un acuerdo para financiar las operaciones federales y el cierre del gobierno ha entrado en su segunda semana, sin un final discernible a la vista.
El plan de contingencia de caducidad de asignaciones inicial de la agencia preveía los primeros cinco días hábiles de operaciones, cuando los estados que el departamento permanecería abierto utilizando los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas.
Ahora, solo 39,870 empleados, o el 53.6%, seguirán trabajando a medida que continúe el cierre.
La semana pasada, Donald Trump dijo que se esperaba que aproximadamente 750,000 trabajadores federales en todo Estados Unidos fueran despedidos en todas las agencias, y algunos podrían ser despedidos por su administración.
Los despidos se producen cuando a principios de este año el IRS se embarcó en despidos masivos, encabezados por el Departamento de Eficiencia del Gobierno, que afectaron a decenas de miles de trabajadores. A finales de 2024, la agencia empleaba a aproximadamente 100,000 trabajadores, y actualmente ronda los 75,000.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: