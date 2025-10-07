Administración Trump amenaza con no pagar a trabajadores federales durante el cierre

Washington — La administración del presidente Donald Trump advirtió el martes que no hay garantía de pago retroactivo para los trabajadores federales durante el cierre del gobierno, revirtiendo lo que ha sido una política de larga data para unos 750,000 empleados suspendidos, según un memorando que está circulando la Casa Blanca.

Trump promulgó una ley después del cierre de gobierno más largo en 2019 que asegura que los trabajadores federales reciban el pago retroactivo durante cualquier lapso de financiamiento federal. Pero en el nuevo memorando, su Oficina de Administración y Presupuesto dice que el pago retroactivo debe ser proporcionado por el Congreso, si así lo decide, como parte de cualquier proyecto de ley para financiar el gobierno.

La medida de la administración republicana fue vista como una táctica de mano dura, una forma de presionar a los legisladores para que reabran el gobierno, ahora en el séptimo día de un cierre federal.

PUBLICIDAD

“Eso debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto aquí”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

1 / 21 | Tras cierre del gobierno federal: así lucían El Morro, San Cristóbal y El Yunque. Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas. - Xavier Araújo 1 / 21 Tras cierre del gobierno federal: así lucían El Morro, San Cristóbal y El Yunque Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas. Xavier Araújo Compartir

Johnson, un abogado, dijo que no había leído completamente el memorando, pero “hay algunos analistas legales que están diciendo” que puede no ser necesario o apropiado pagar a los trabajadores federales.

La senadora demócrata Patty Murray de Washington criticó a la administración de Donald Trump por desafiar la ley.

“Otro intento infundado de tratar de asustar e intimidar a los trabajadores por parte de una administración dirigida por estafadores y cobardes”, dijo Murray, quien es la legisladora de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado. “La letra de la ley es tan clara como puede ser: los trabajadores federales, incluidos los trabajadores suspendidos, tienen derecho a su pago retroactivo después de un cierre”.

Rechazar el pago retroactivo a los trabajadores, algunos de los cuales deben permanecer en el trabajo como empleados esenciales, sería una desviación drástica de las normas y prácticas, y casi con certeza se enfrentaría a acciones legales.

Si bien los trabajadores federales, así como los miembros del servicio militar, a menudo han perdido cheques de pago durante los cierres anteriores, casi siempre se les reembolsa una vez que el gobierno vuelve a abrir.

En un memorando de una página de la Oficina de Administración y Presupuesto de Donald Trump bajo Russ Vought, informado por primera vez por Axios, el asesor general de la oficina busca establecer una justificación legal para no pagar a los trabajadores federales.

PUBLICIDAD

El memorando explica que si bien la Ley de Tratamiento Justo de los Empleados del Gobierno de 2019 dice que los trabajadores deben recibir el pago después de que se restablezca el financiamiento federal, argumenta que la acción no se ejecuta por sí sola. En cambio, el memorando dice que el pago a los trabajadores federales tendría que ser parte de la legislación para reabrir el gobierno.

El análisis de la OMB se basa en un lenguaje familiar para los expertos en presupuesto al sugerir que el proyecto de ley de 2019 creó una autorización para pagar a los trabajadores federales, pero no la asignación real.

El Congreso, dice, puede decidir si quiere pagar a los trabajadores o no.