Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alerta en Estados Unidos ante la ausencia de controladores aéreos por el cierre de gobierno

Si se prolonga, no descartan que ocurran interrupciones de vuelos

6 de octubre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el cierre del Gobierno, del que se cumplen seis días este lunes, los empleados federales, incluidos los controladores aéreos, trabajan sin cobrar. (Rick Bowmer)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El cierre de Gobierno de Estados Unidos comienza a provocar la ausencia de controladores en algunos aeropuertos del país, un hecho que, si se prolonga, podría provocar interrupciones de vuelos, advirtió este lunes el secretario de Transportes, Sean Duffy.

RELACIONADAS

Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, Duffy dijo que se ha registrado un “aumento de llamadas” de controladores que no acuden a sus puestos de trabajo alegando motivos de “enfermedad”.

Durante el cierre del Gobierno, del que se cumplen seis días este lunes, los empleados federales, incluidos los controladores aéreos, trabajan sin cobrar.

Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas.El Morro forma parte del Servicio de Parques Nacionales, una agencia federal que también administra el Castillo San Cristóbal.Algunos líderes en Estados Unidos, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, han advertido que no destinarán recursos estatales para mantener abiertos espacios como la Estatua de la Libertad, que podría cerrar próximamente.
1 / 21 | Tras cierre del gobierno federal: así lucían El Morro, San Cristóbal y El Yunque. Los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal amanecieron cerrados el miércoles luego de que un tranque en el Senado por el presupuesto federal llevara a un cierre de gobierno que provocó que cerca de 750,000 empleados federales fueran enviados a sus casas. - Xavier Araújo

De acuerdo con el secretario, el primer efecto inmediato que podría suceder es una disminución de la cantidad de vuelos que operan a diario en Estados Unidos.

Además, el próximo domingo, si el cierre se prolonga, un programa de subsidios a viajes locales a zonas rurales de distintas partes del país, como Alaska, se quedará sin fondos, agregó Duffy.

Durante el último cierre de Gobierno de Estados Unidos en 2019, los retrasos generalizados en los aeropuertos del país presionaron al Congreso y a Trump, en su primer mandato, a cerrar un acuerdo con los demócratas para reabrir la Administración tras 35 días de parón.

El Senado debe retomar sesiones este lunes para buscar un acuerdo que permita financiar el Gobierno. Los demócratas exigen aumentar partidas para sanidad, pero los republicanos los acusan, sin pruebas, de querer dar beneficios sanitarios a los migrantes irregulares.

Tags
Breaking NewsAeropuertosCierre del gobierno federalEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: