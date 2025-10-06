Cierre del gobierno de Estados Unidos amenaza al programa de ayuda alimentaria WIC

Washington — Un programa de ayuda alimentaria que asiste a más de 6 millones de madres y niños pequeños de bajos ingresos se quedará sin fondos federales en dos semanas a menos que termine el cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que obligará a los estados a usar su propio dinero para mantenerlo a flote o correr el riesgo de que cierre, dicen los expertos.

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños, también conocido como WIC, por sus siglas en inglés, de $8,000 millones, proporciona vales para comprar fórmula infantil, así como frutas y verduras frescas, leche baja en grasa y otros alimentos básicos saludables que a menudo están fuera del alcance financiero de los hogares de bajos ingresos.

El cierre, que comenzó el miércoles, coincidió con el inicio de un nuevo año fiscal, lo que significa que programas como WIC, que dependen de las inyecciones anuales del gobierno federal, casi se han quedado sin dinero. Actualmente, el programa se mantiene a flote gracias a un fondo de contingencia de $150 millones, pero los expertos dicen que podría agotarse rápidamente.

Después de eso, los estados podrían intervenir para pagar el programa y buscar el reembolso cuando finalmente se apruebe un presupuesto, pero no todos los estados dicen que pueden permitírselo.

“Nos sentimos bien con una o dos semanas”, dijo Ali Hard, director de política de la Asociación Nacional de WIC. “Después de eso, estamos muy preocupados”.

WIC ayuda a las familias a comprar alimentos más nutritivos.

Taylor Moyer, madre de tres hijos que recientemente se separó de su esposo, ha estado recibiendo WIC desde que nació su primer hijo hace nueve años. Dijo que el programa le permitió alimentar a sus hijos con alimentos nutritivos que tienden a ser más caros que las opciones procesadas y densas en calorías. También le proporcionó orientación cuando tuvo problemas para amamantar y la aconsejó sobre cómo manejar la etapa de alimentación quisquillosa de su hijo.

“Ha habido momentos en los que me he sentado en mi casa y realmente me he preguntado cómo iba a alimentar a mi familia”, dijo Moyer, que trabaja en el LGBT Life Center en Virginia Beach, Virginia. “Y fui a la tienda con mi tarjeta WIC... Conseguí arroz, aguacates, huevos e hice una comida equilibrada que era realmente buena”.

El cierre se produjo cuando los demócratas y los republicanos no lograron aprobar un nuevo plan de gastos. Los legisladores demócratas quieren extender los créditos fiscales que hacen que la atención médica sea más barata para millones de estadounidenses, y quieren revertir los profundos recortes a Medicaid que se aprobaron a principios de este año. Se negaron a firmar cualquier plan de gastos que no incluyera esas disposiciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Louisiana, culpó a los demócratas por el cierre y los calificó de hipócritas porque no financiar al gobierno federal pone en peligro tantos programas de salud.

El programa WIC, que durante mucho tiempo ha contado con apoyo bipartidista, ayuda a las mujeres embarazadas, a las madres y a los niños menores de 5 años. La investigación lo ha relacionado con una menor mortalidad infantil, pesos más saludables al nacer, mayores tasas de vacunación y mejores resultados académicos para los niños que participan. Casi la mitad de los que son elegibles no se inscriben, a menudo porque creen que no califican o no pueden llegar a una oficina de WIC.

Algunos legisladores republicanos quieren recortar WIC, que está destinado a ser eliminado en el Proyecto 2025, el influyente plan de política redactado por el hombre que ahora es el jefe de presupuesto del presidente Donald Trump. La solicitud de presupuesto de Donald Trump y el plan de gastos respaldado por los republicanos de la Cámara no financiarían completamente el programa. También quieren recortar fondos para que las familias compren frutas y verduras frescas.

Algunos estados se comprometen a cubrir las lagunas en la ayuda alimentaria.

En caso de un cierre prolongado, varios estados han tratado de asegurar a los beneficiarios de WIC que seguirán recibiendo beneficios. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, un demócrata, dijo que el estado pagará la cuenta si se agotan los fondos federales.

“Quiero que esas familias jóvenes, esas madres, sepan que su tarjeta WIC seguirá siendo válida en el futuro previsible”, dijo Lamont. “Nos estamos asegurando de que el gobierno de Estados Unidos no se los quite”.

Pero en el estado de Washington, donde un tercio de los bebés reciben beneficios de WIC, los funcionarios dicen que no tienen el dinero para mantener el programa abierto.

“Washington WIC puede ser capaz de mantener los beneficios durante una o dos semanas antes de que un cierre federal obligue al cierre total del programa”, dijo Raechel Sims, portavoz del Departamento de Salud del estado. “Si el cierre dura más que eso, DOH no tiene la capacidad de rellenar la financiación de WIC”.

Moyer, la madre de Virginia Beach, advirtió que terminar el programa podría ser catastrófico para los beneficiarios.