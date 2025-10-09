Opinión
9 de octubre de 2025
82°tormenta
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los Ángeles considera declarar estado de emergencia debido a las redadas de ICE

De ser aprobada, facultaría al Ayuntamiento a tomar todas las medidas necesarias para apoyar y estabilizar a las comunidades afectadas

9 de octubre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas de ICE, que han detenido a miles de personas. (Stephen Lam)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles— La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción para declarar estado de emergencia en respuesta a las redadas federales de inmigración.

Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (...) Declarar una Emergencia Local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, dijo la supervisora Lindsey P. Horvath, una de las impulsoras de la moción, en un comunicado.

La declaración de emergencia se someterá a aprobación el 14 de octubre. De ser aprobada, facultaría al Condado para acelerar la contratación de personal, la adquisición de recursos y la firma de contratos; solicitar asistencia financiera adicional y cooperación interinstitucional; y tomar todas las medidas necesarias para apoyar y estabilizar a las comunidades afectadas.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

La posible medida también abriría la puerta a nuevas protecciones para los inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos por las redadas migratorias.

Simultáneamente, la Junta de Supervisores solicitó a finales de septiembre un informe legal para explorar mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de proteger a las familias afectadas por la aplicación de leyes federales de inmigración.

El Condado de Los Ángeles se ha visto fuertemente afectado desde junio debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han detenido a miles de personas, y han generado miedo entre las comunidades inmigrantes.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesDonald TrumpMilitaresICE-HSIInmigrantesDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
