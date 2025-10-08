Opinión
8 de octubre de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump pide cárcel para alcalde de Chicago y gobernador de Illinois por “no proteger a ICE”

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de la ciudad han aumentado desde que hace un mes

8 de octubre de 2025 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano. (Erin Hooley)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus ataques este miércoles contra las autoridades de Chicago y llamó a que se encarcele a su alcalde, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, por no garantizar protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas en esa urbe.

RELACIONADAS

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!“, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Trump ya había cargado este martes desde el Despacho Oval contra Pritzker y Johnson —ambos del Partido Demócrata—, resaltando la “incapacidad” de ambos en la gestión de “asuntos de delincuencia” en la ciudad.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Chicago han aumentado desde que hace un mes, cuando inició la operación Midway Blitz, liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), para “garantizar la seguridad” en la capital del centro-norte del país.

Las redadas han resultado en múltiples detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas, a tono con la dura política antiinmigratoria del Gobierno republicano.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Estas operaciones han provocado crecientes manifestaciones ciudadanas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

A pesar de la oposición del alcalde Johnson y el gobernador Pritzker, que han demandado a la Administración para bloquear los esfuerzos, el presidente estadounidense ordenó el envío de cientos de tropas de la Guardia Nacional como respuesta a las protestas contra las redadas y a lo que ve como “crimen rampante” en Chicago.

Trump también insinuó este martes que podría invocar la Ley de Insurrección vigente, uno de los poderes de emergencia más contundentes, para justificar el envío de tropas para sofocar las protestas en Chicago, después de amenazar con hacerlo en Portland, Oregón.

Unos 200 soldados enviados Texas ya se encuentran instalados en Chicago, listos para ser desplegados, a los que se suman otros 300 miembros de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.

Estadísticas oficiales sobre criminalidad del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28 % con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años.

