Jueza confirma desestimación de cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

“Debido a que la moción enmendada del estado plantea argumentos presentados previamente y argumentos que el estado decidió no plantear antes, el tribunal no considera que la moción enmendada sea acertada”, escribió la jueza, y agregó que la solicitud también fue a destiempo.

Un portavoz de los abogados de Baldwin dijo el viernes que no tenían una reacción inmediata a la decisión. La fiscal especial Kari Morrissey dijo a The Associated Press que no está de acuerdo con el análisis del tribunal y que apelará el fallo.