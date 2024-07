Kamala Harris anima a votantes de origen sudasiático, una fuerza creciente en estados clave

Algunos suburbios de Atlanta se vuelven asiático-estadounidenses

“Ha crecido mucho desde que yo era niño. Definitivamente no era así donde crecí ni en ningún otro lugar del área metropolitana de Atlanta”, añadió Ramachandran.

La vicepresidenta Kamala Harris fue a Georgia el martes para lo que sus asesores califican como el mayor mitin de campaña desde que se convirtió en la probable candidata presidencial demócrata. La hija de migrantes jamaicanos e indios tratará de captar los votos de una región en la que los votantes asiático-estadounidenses, y a menudo las comunidades indio-estadounidenses en particular, desempeñarán un papel fundamental en las elecciones .

La identidad de Harris como mujer de ascendencia india ha animado el debate en muchos hogares asiático-estadounidenses y de inmigrantes de la zona metropolitana de Atlanta, y ha movilizado a los activistas locales. Para muchos miembros de la comunidad indio-estadounidense de Atlanta, la historia de Harris toca una fibra sensible única.

Los indio-estadounidenses en la política

¿La identidad en común es sinónimo de votos?

Sin duda, la identidad de Harris como la primera vicepresidenta asiático-estadounidense y afroestadounidense no se traduce necesariamente en votos. Los indio-estadounidenses, y los asiático-estadounidenses en general, constituyen un bloque muy diverso en todos los aspectos. En conversaciones con más de una docena de votantes estadounidenses de origen indio, muchos dijeron que no sabían mucho sobre el historial de la vicepresidenta y consideraron que sus orígenes eran interesantes pero irrelevantes para la campaña.

“Hasta ahora no tengo mucha idea de Kamala Harris”, dijo Ashish Sahu, un ingeniero de software de Alpharetta, una ciudad del área de Atlanta de unos 65,000 habitantes. Sahu dijo que esperaba “oír más sobre ella en algunos debates o durante su campaña”. Añadió que la mayoría de la gente en su vida personal y en su comunidad más amplia en los suburbios de Atlanta “son bastante instruidos e independientes, y esperan para ver quién es el mejor candidato”.

Ramachandran, el abogado de Atlanta, dijo que “tal y como yo lo veo, cuanta más representación tenemos, más siento que la representación no importa tanto” .

Un grupo llamado South Asian Women for Harris (Mujeres Sudasiáticas por Harris) organizó la semana pasada una convocatoria a la que se unieron más de 4,000 mujeres y se recaudaron más de $250,000 en unas dos horas. Entre las panelistas de la llamada figuraban celebridades como Mindy Kaling, así como Jayapal. La congresista habló sobre su trabajo con Harris en materia legislativa cuando Harris estaba en el Senado, y sobre la firmeza de Harris a la hora de hablar en favor de los derechos reproductivos.

Un país donde todo es posible

Las organizadoras rindieron homenaje a “Win with Black Women” (Ganar con las mujeres negras), que inició la oleada de llamadas de apoyo que atrajo a decenas de miles de mujeres negras y recaudó más de un millón de dólares.

“Mucha gente está muy emocionada. Mi carpeta de fotos está saturada de contenido de WhatsApp en este momento, desde todos los lugares, (con) cosas de Kamala Harris”, dijo Tanbir Chowdhury, presidente de They See Blue New York, un grupo demócrata que moviliza a votantes del sur de Asia.