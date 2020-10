Kellyanne Conway, influyente exasesora del presidente Donald Trump informó en la noche del viernes que arrojó positivo a COVID-19, sumándose así a la lista de republicanos que recientemente confirmaron un diagnóstico del virus, con el mandatario y la primera dama Melania Trump encabezando la lista.

“Esta noche di positivo por COVID-19. Mis síntomas son leves (tos leve) y me siento bien. Comencé un proceso de cuarentena en consulta con los médicos. Como siempre, mi corazón está con todos los afectados por esta pandemia mundial”, dijo en un tuit.

Conway, directora de la campaña de Trump durante la recta final de la contienda de 2016, fue la primera mujer en guiar exitosamente una campaña para llegar a la Casa Blanca, y luego se volvió una destacada asesora del presidente, dijo AP.

La exasesora asistió a la ceremonia de nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo la semana pasada. Durante el evento, no tenía mascarilla. Según The New York Times, un total de seis personas, entre ellas tres reporteros que estuvieron cerca de Trump, han arrojado positivo a COVID-19 tras asistir a ese evento en el Rose Garden de la Casa Blanca.

Kellyanne Conway habla con el secretario de Justicia William Barr durante la ceremonia de nominación de la jueza Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo, en el Rose Garden de la Casa Blanca. (Alex Brandon)

Los senadores republicanos, Mike Lee y Thom Tillis, anunciaron hoy, por separado, que también estaban infectados con el virus. Ambos pertenecen al Comité de lo Jurídico del Senado y asistieron a la ceremonia.

Más temprano, el presidente Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed en Washington D.C. “como medida de precaución” por los síntomas del coronavirus que enfrenta. Trump y su esposa anunciaron en la madrugada del viernes que habían arrojado positivo en la prueba molecular.

Desde entonces, la Casa Blanca ha informado que el presidente está “de buen ánimo”, aunque con síntomas de fatiga, mientras la primera dama ha experimentado dolor de cabeza y tos.

Ambos se realizaron la prueba luego que Hope Hicks, una asesora cercana de Trump, diera positivo al coronavirus.