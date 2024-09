La CIA oculta el alcance de las denuncias de abuso sexual dentro de la agencia

Una investigación de The Associated Press encontró que la presunta agresión de Donald Asquith el año pasado ocurrió pocos días después de que la CIA prometió tomar medidas enérgicas contra el abuso sexual en sus filas, incluso cuando la agencia se ha negado a revelar detalles sobre el alcance del problema. Un reciente informe de vigilancia interna de 648 páginas que encontró deficiencias sistémicas en el manejo de tales quejas por parte de la CIA fue clasificado como “secreto”, protegido como una amenaza potencial a la seguridad nacional.

El informe siguió a una investigación anterior de AP que encontró que al menos dos docenas de mujeres en la CIA presentaron ante las autoridades y el Congreso relatos de agresiones sexuales, tocamientos no deseados y lo que describieron como una campaña para silenciarlas.

Muchos se sintieron envalentonados por una oficial en prácticas de la CIA que acudió a la policía en 2022 después de que la agencia no tomó medidas contra un colega al que acusó de agredirla con un pañuelo en una escalera de la sede de la agencia de espionaje. Algunas de esas mujeres ahora dicen que han enfrentado represalias, incluida la víctima del ataque a la escalera, quien fue despedida menos de seis meses después de demandar a la agencia.

“Creía implícitamente en la institución y también creía en todas las cosas que la agencia decía que estaba haciendo para rectificar lo que yo veía como una epidemia”, dijo una de esas mujeres, cuyo nombre no se incluye porque la AP no suele revelar el nombre de personas que se consideran víctimas de agresión sexual. “Ahora me doy cuenta de que eso fue solo palabrería”.