Si solo tienes unos segundos, lee estas líneas:

- Circulan en redes sociales publicaciones en inglés y en español que afirman que en la plataforma de comercio online Etsy están usando productos relacionados con pizzas como fachada para vender niños, ya que “pizza es un código pedófilo”.

- La relación entre la palabra “pizza” y “pedofilia” forma parte parte de la vieja teoría conspirativa de Pizzagate, que se remonta a 2016, cuando circuló la desinformación en la que se aseguraba que Hillary Clinton usaba una pizzería de Washington D.C. para abusar y torturar niños en nombre de satanás.

- En un comunicado enviado a Factchequeado, Etsy indicó que investigaron y no encontraron indicios de que los productos estuviesen relacionados con algún tipo de riesgo para la seguridad infantil.

El 13 de diciembre de 2023 comenzó a circular, en inglés y en español, contenidos que afirman que en la plataforma de comercio online Etsy estaban usando la palabra “pizza” para vender niños. Estos usuarios, como “evidencia”, mostraron capturas de pantalla de productos relacionados con pizza (como venta de imágenes digitales de pizzas) que aparecían a un costo tan alto (hasta $3,000) que afirmaban que se trataba de venta oculta de niños ya que, según ellos, “pizza” es un código pedófilo.

En un comunicado enviado a Factchequeado, Etsy indicó que investigaron y no encontraron indicios de que los productos estuviesen relacionados con algún tipo de riesgo para la seguridad infantil. Lo que encontraron fue que los precios estaban inflados, que no parecían productos legítimos y, afirman que, por ese motivo, los eliminaron de la plataforma.

Entre las condiciones de uso (terms of use) para los vendedores en Etsy está que no pueden publicar contenido “inapropiado, falso, o engañoso”.

Esta desinformación se enmarca en la narrativa de Pizzagate, una vieja teoría conspirativa que se remonta a 2016, cuando usuarios de un portal de internet pusieron a circular la falsa narrativa de que una pizzería ubicada en Washington D.C. era usada como una fachada por parte de Hillary Clinton para manejar una red de tráfico sexual de menores. Esto era falso y aquí te contamos a detalle por qué.

Etsy no es la primera empresa que acusan de vender niños. En 2020 circularon teorías conspirativas que acusaban a la plataforma de venta de muebles Wayfair de traficar menores. Esta falsa narrativa en su momento fue desmentida por el sitio de verificación de datos Snopes, además de Reuters, The Washington Post, y AP.

---

