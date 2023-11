Tampa, Florida.- Cada vez que entra al consultorio y ve cómo el rostro de sus pacientes se ilumina cuando leen su nombre en su identificación, la neuróloga puertorriqueña Angélica Rivera Cruz reafirma que está cumpliendo con parte de su propósito de vida. Para la doctora, el que sus pacientes se den cuenta que habla español, les brinda gran tranquilidad y contribuye a crear ese lazo inquebrantable entre el médico y el paciente, así como la confianza necesaria para llevar a cabo un tratamiento médico.

Si bien es común que el talento de profesionales puertorriqueños de la medicina trascienda las fronteras de la isla, Rivera Cruz representa, junto a otros profesionales de la salud establecidos en el área de la Bahía de Tampa, la nueva generación de médicos comprometidos no solo con su carrera, sino también con la población latina y sobre todo, con Puerto Rico.

Con solo 38 años, esta mayagüezana, egresada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), es ahora profesora asistente de la Facultad de Medicina y Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de Florida (USF), en Tampa, donde también realizó su especialización. Además, atiende pacientes en el Tampa General Hospital, institución afiliada a USF.

“Al graduarme en Puerto Rico, hice también mi especialidad en neurología, pero me di cuenta de que me apasionaba el tema de la epilepsia y decidí hacer una subespecialidad. En la isla no se ofrece, así que supe que tendría que irme para continuar educándome”, dijo Rivera Cruz.

La especialista, que cree firmemente en la importancia de establecer contactos profesionales y encontrar “mentores de vida” desde temprano en los estudios, logró entrevistarse y ser seleccionada para la especialidad de neurofisiología clínica en Tampa, luego de conocer uno de los médicos que fue a San Juan a ofrecer una conferencia. Antes de iniciar la especialidad, impartió clases de neurología para los médicos residentes en el RCM -entre los años 2016 y 2017- y tuvo a su cargo la clínica de neurología del Hospital Municipal de San Juan.

Menos de tres meses después de llegar a Tampa en el 2017, el huracán María azotó Puerto Rico, dejándola incomunicada de su familia y a solo días de tener que tomar el examen requerido para ingresar al programa de especialización. Pero mostrando la misma fortaleza y enfoque que ha definido su carrera y vida, tomó y aprobó el examen en esas circunstancias.

“Es cierto que se requiere inteligencia y mucha dedicación, pero muchas cosas van más allá de cualquier explicación y te van definiendo el camino, permitiendo avanzar. Es el propósito de vida, el ser bien intencionado, la fe… y así lo he visto yo, aunque reconozco que soy una persona que también le gustan los retos”, afirmó Rivera Cruz.

Cuando terminó esa subespecialidad, quiso seguir estudiando las cirugías relacionadas a la epilepsia. Solicitó y fue aceptada en la Universidad de Emory, en Atlanta, donde obtuvo esa especialización. “Atlanta es espectacular, pero tuve poco contacto con pacientes hispanos. Al terminar y evaluar mi próximo paso, decidí que Tampa era lo ideal. Cerca de Puerto Rico, con palmas y playas cercanas, y, sobre todo, muchos pacientes hispanos, lo que para mí era fundamental”, destacó.

“No seleccioné mi isla porque, en ese momento, allí no podía practicar esos procedimientos avanzados aprendidos en Atlanta y pensé quedarme unos años aquí, ganar más conocimiento y experiencia, y eventualmente irme a Puerto Rico; ha sido la meta desde el principio”, señaló la profesional de la salud.

Durante sus años en Estados Unidos, Rivera Cruz no solo ha multiplicado su conocimiento y experiencia, sino que esta etapa le ha servido para entender más el importante rol que tiene en la comunidad, con pacientes latinos con epilepsia.

“Esa comunicación con el paciente lo empodera para conocer y manejar su condición. Puedes practicar medicina donde sea, pero se trata de cómo impactar al paciente más allá de una práctica y aquí lo he logrado”, indicó.

Al regresar a USF en el 2019, como parte de la facultad del programa especializado en epilepsia, Rivera Cruz tuvo múltiples oportunidades de desarrollo profesional.

“No solo he crecido en la medicina de academia, sino que a dos años de comenzar, me nombraron directora asociada de la subespecialidad que hice aquí, a cargo no solo de los residentes que están haciendo su especialidad en neurología, sino que tengo un rol bien importante en los residentes que se están subespecializando en neurofisiología clínica”, explicó.

En el año 2020, asumió un nuevo y activo rol en USF, al hacerse cargo de enseñar neurología general a los estudiantes de medicina. “He ido asumiendo roles en la educación y tratando de adquirir toda la experiencia que pueda, para regresar a mi isla llevando todo ese aprendizaje”, puntualizó la neuróloga.

La doctora Angélica Rivera Cruz muestra una foto de su hijo Sebastián. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Rivera Cruz reside en Tampa con su pareja y su hijo Sebastián. Describe la ciudad como una muy especial para los boricuas, por las similitudes con la isla y la diversa comunidad puertorriqueña que sigue creciendo, y en la que tiene grandes amigos, aunque sus padres y otros familiares viven en la isla. “Para un latinoamericano estar en Tampa realmente es mucho más llevadero”, resaltó.

“Mi familia lo es todo, pero también sentir que tienes una red de apoyo extendido. Fui mamá muy joven y eso me enseñó a organizar mejor mi tiempo y prioridades. Mi hijo acaba de entrar, con 18 años, a premédica en la Universidad del Estado de la Florida, en Tallahassee, una decisión puramente suya, al trabajar como intérprete de pacientes latinos sin seguro médico. Cuando me dijo, ‘Mamá te entiendo, y quiero hacer esto el resto de mi vida’, sentí que todas las dificultades, obstáculos, noches estudiando sin dormir, y tanto esfuerzo que él vio en mí, le sirvieron de inspiración. No lo hubiese logrado sin todo el apoyo que tuve, sobre todo porque ser mujer y madre pone un reto adicional a lo que es ya una carrera difícil. Por eso apoyo siempre a estudiantes en condiciones similares a las mías, que también podrán lograrlo, con esfuerzo, sacrificio y estando rodeado de gente buena”, subrayó la neuróloga.

Para los estudiantes que quieren especializarse en áreas de medicina fuera de Puerto Rico, Rivera Cruz considera clave identificar otros puertorriqueños o latinos que ya estén ejerciendo fuera para que el proceso no sea tan intimidante. “Hay un puertorriqueño donde quiera, pero si no, busca otros latinos”.

Siempre con la idea de regresar a Puerto Rico

Volver a Puerto Rico siempre ha estado presente en la mente de Rivera Cruz.

“Básicamente es cuestión de tiempo. Cuando un médico quiere regresar (a Puerto Rico), de estudiar o trabajar en Estados Unidos, hay que empezar un proceso bastante arduo para el licenciamiento, y cumplir otros requisitos, para luego obtener contratos con aseguradoras. Esos procesos pueden tardar hasta un año y requerir que sean en persona, porque lamentablemente no todo está electrónico. Ya eso es un tiempo que estás sin cobrar, y tienes que empezar prácticamente de cero. Eso añade más complejidad a lo que naturalmente pensaríamos que debe ser más sencillo, porque uno está regresando a la isla para aportar, pero hay que generar ingresos porque esto es un trabajo”, detalló Rivera Cruz.

Destacó que, igualmente, hay que prepararse económicamente para volver y todavía recuerda que durante el año que trabajó en Puerto Rico, “cantidad de veces no recibí mi paga; fue un stress y frustración tremendo. Además de tener un salario asegurado, otro reto es asegurarse de tener los recursos necesarios para ejercer”, explicó la especialista con 15 años de estudio en medicina.

Para la neuróloga, romper con estigmas sobre la epilepsia entre los latinos, es fundamental. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Concientizando sobre la epilepsia

Noviembre es el “Mes Nacional de Concientización sobre la Epilepsia”, y Rivera Cruz dijo que en Estados Unidos, una de cada 26 personas va a desarrollar epilepsia, que es una condición común, pero que afecta a los pacientes, dependiendo del trasfondo cultural, lo que genera un estigma.

“Lamentablemente los hispanos con epilepsia tienen menos acceso a seguros médicos, y menos acceso a médicos especialistas como yo”, sostuvo.

Por ello, destaca que es importante educar sobre la condición, particularmente a los latinos, ya que en ciertas culturas se ve como una maldición o algo contagioso, y se tiene más miedo a buscar ayuda médica.

“Mientras más tiempo un paciente experimente crisis epilépticas, más difícil de controlarlos, así que queremos llegar a esos pacientes latinos en Tampa, que sepan que hay proveedores para atenderlos y escucharlos sin ninguna barrera de idioma y sin discrimen cultural y con tratamientos bien especializados”, explicó.

La especialista dijo que aunque los pacientes de epilepsia toman uno o dos medicamentos, no en todos los casos se controlan los ataques.

“Hay alternativas, desde dietas especializadas hasta cirugías, que remueven un foco en el cerebro que es responsable de generar los ataques. Es decir, no más ataques o crisis epilépticas por el resto de su vida. Esperamos que la comunicación y educación haga una diferencia”, destacó.

