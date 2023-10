Tampa, Florida.- En medio del candente sol y rodeada de centenares de personas con camisetas, gorras y hasta trajes con banderas puertorriqueñas, Zulma Rodríguez contaba con los ojos humedecidos que lleva 10 años sin ir a “su islita”.

De pronto, le cambió el semblante en un santiamén cuando empezaron a subir los músicos a la tarima.

“Espérate, nena, que ya va a empezar la música y cuando yo oigo esos tambores, como dice el refrán, me sube el ritmo por los pies”, dijo la boricua, residente de Boston y nacida en Aguadilla, que está de visita en Tampa para ver a familiares,.

“Es como si estuviera apagada y cobrara vida, este es el mejor día de mi viaje”, dijo mientras comenzaba el despliegue de ritmo y sabor boricua como parte del Festival de Bomba y Plena, celebrado el domingo en el parque Water Works de esta ciudad ubicada en la costa oeste-central de Florida.

A partir de los primeros retumbes de tambores y panderos, el despliegue de faldas y movimientos elegantes de los artistas, el ambiente no decayó hasta la culminación de la actividad al caer la tarde. La presentación continua de grupos musicales, el reencuentro entre panas que ponían a retumbar sus panderos en presentaciones improvisadas en medio del parque y el jolgorio boricua, se adueñaron del enorme y vistoso terreno, que colinda con el río Hillsborough, en cuya otra orilla se celebraba un tranquilo festival otoñal.

Una de las asistentes al Festival de Bomba y Plena en Tampa, Florida, posa junto a los vejigantes. (Juan Manuel Barrero Bueno)

Durante el evento, que celebró su octava edición el domingo, no quedó duda de que esa zona de Tampa se vistió de rojo, azul y blanco, con la monoestrellada como la protagonista indiscutible. Pero el festival puertorriqueño va mucho más allá de mostrar solo el orgullo boricua en accesorios. Fue el junte perfecto de una comunidad que en la diáspora podría contar miles de historias sobre luchas, sueños logrados y otros no tanto, pero sobre todo, de quienes se unen en hermandad ante la nostalgia por recrear su cultura. Esos mismos que están sedientos de enseñarla a sus hijos y a otros familiares que no viajan a la isla con frecuencia o que incluso ya tienen imágenes mentales difusas, porque no han podido regresar.

“Esto me llena de orgullo y es difícil de creer. De empezar como un proyecto pequeño, a tener más de 5,000 personas disfrutando de un ambiente familiar, seguro y gratuito, en este festival en el que trabajamos todo el año mi esposa y yo”, dijo Alberto Delgado Santiago, quien junto a su cónyuge Carmen crearon el evento y lo organizan año tras año. El nivel artístico no defraudó ni en sonido, ritmo o ejecución, logrando crear un lazo de unión entre artistas y el público presente que coreaba las canciones y daba sus pasos de baile mientras escuchaban la música.

Entre los grupos, que incluyeron varios que viajaron desde Puerto Rico, estuvieron 813 Project Bomba, Plenamar Latino, Plenazo y Coabaná (con fusión jíbara). Como apoyo y Embajadores del Festival, dijeron presentes los maestros Jesús Cepeda y Manuel Cepeda, de la legendaria Familia Cepeda. Al reconocerlos, muchos de los asistentes les pedían autógrafos y se fotografiaban con ellos.

22/10/2023. El maestro Jesús Cepeda, uno de los máximos exponentes de la Bomba en Puerto Rico, firma un libro para un admirador durante el Festival. (Juan Manuel Barrero Bueno)

También estuvo Sheila Osorio, quien se describe como una gestora cultural de Loíza y de todo Puerto Rico, y quien se presenta frecuentemente en festivales a través de Estados Unidos.

“Tengo un batey orgánico en la playa de Loíza, pero disfruto llevando la bomba puertorriqueña a todos esos rincones donde está la diáspora y enseñando a las nuevas generaciones a amar esta música y tradición. Mi misión es que la cultura puertorriqueña no muera y por eso empiezo por la casa, con mi sobrina Alia, de ocho años, a quien enseño, en vivo o en videos, porque vive en Orlando, y a la chiquitina, Alaia, de dos meses, que será otra gran bailarina y a la que le pusimos ya sus accesorios en la cabeza”, dijo Osorio, quien continúa bailando también con la Familia Ayala.

Con más de 35 quioscos de productos y servicios, incluyendo el de Junte Boricua, iniciativa que busca unir los lazos de Puerto Rico con la diáspora, el festival también cumplió el propósito de mostrar a la comunidad la variedad de opciones disponibles relacionadas con Puerto Rico. Estas incluyeron desde comida típica hasta oportunidades educativas y una gama de disciplinas artísticas y creativas que iban desde ropa hasta artesanías, donde tampoco faltaron el vestuario y caretas de vejigantes, lucidas por Héctor Quiñones, el “Vejigante Mayor de Loíza”, y puestas luego en exhibición.

Entre los artesanos estaba Margarita Lozada, que compartió a El Nuevo Día que desarrolló su negocio a raíz de una depresión por el fallecimiento de su madre.

“Un día empecé a pintar, descubrí que tenía ese talento, y empecé a crear cuadros y a construir Reyes Magos. Eso me sirvió no solo de terapia para asimilar mejor la pérdida de mi madre, sino que también me dio una oportunidad de ingreso, ya que soy artesana certificada en Florida, y de paso me ayuda a visitar la isla con frecuencia, porque traigo varios materiales de allá, como la tela de saco”, dijo Lozada.

Como en toda actividad que reúne a puertorriqueños en la diáspora, la comida típica no podía faltar, ya que muchos van detrás de probar platos de nuestra gastronomía y hacer que otros familiares y amigos los conozcan. Para aquellos que fueron a saciar los antojitos de comida típica, había desde pinchos, empanadillas, alcapurrias y bacalaítos hasta arroz con gandules, además de piraguas, cervezas y agua, que ponían el toque refrescante para el intenso calor del día.

Ese era el ambiente que buscaba la familia compuesta por Heriberto, Jennifer y sus dos hijas Amelia y Mía, y la oportunidad perfecta para reencontrarse con su gente de Puerto Rico.

“Nos mudamos hace dos años y extrañamos todo de la isla, qué bueno que pudimos venir y sentirnos así un poco más cerca y las nenas que sigan conociendo más de nuestro Puerto Rico, mientras comemos cosas ricas, ya que la comida es de las cosas que más nos hace falta”, dijo Heriberto.

Ahora, y tras cerrar con broche de oro este festival, la pareja de organizadores, que destacan que no obtienen ganancias personales del evento, sino que hacen donativos a otras entidades, descansarán solo unos días y empezarán a planificar el próximo.

“Pero esta vez no solo estamos coordinando el noveno (festival), en el 2024, sino también el décimo, que será un evento en grande en el 2025″, dijo Delgado. “Nos han designado como la Meca de la Cultura, y ya de este festival se habla mucho incluso en Puerto Rico. Seguiremos nuestra misión y llevando el mensaje de que somos gente alegre, profesionales, muy trabajadores y que aportamos económicamente a este país”, concluyó Delgado.