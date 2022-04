La Fuerza de la Policía del Capitolio federal ordenó la evacuación del complejo que alberga al Congreso estadounidense y diversas oficinas gubernamentales debido a la aparición de una aeronave que, a su entender, “representaba una posible amenaza”.

El mensaje automatizado de evacuación fue enviado a los trabajadores del Capitolio en la tarde, pero minutos después, la Policía del Capitolio canceló la alerta y escribió en su cuenta de Twitter que la orden de evacuación se realizó “como una medida de precaución” y que no existe una amenaza en contra del Capitolio.

Aunque, de momento, la Policía del Capitolio no ha ofrecido detalles adicionales, The Associated Press confirmó, mediante fuentes con conocimiento de los hechos, que la alerta se envió luego que un avión despegó de la base militar Andrews en Maryland con miembros del equipo de paracaidismo del Ejército de los Estados Unidos, los Golden Knights, sin avisar y sin los permisos correspondientes.

La aeronave comenzó a circular sobre el Nationals Park, el estadio de los Nationals de Washington del béisbol de las Grandes Ligas y que queda a menos de una milla del Capitolio, donde los Golden Knights realizarían una exhibición en paracaídas. Fue la aparición del avión, y la falta de comunicación entre la Policía del Capitolio y la base aérea Andrews, lo que propició la orden de evacuación.