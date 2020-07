Por Alan Feuer, Michael Rothfeld y Maggie Haberman

Durante la mayor parte de su vida, Mary L. Trump fue relegada por su propia familia.

Su tío, el presidente Donald Trump, menospreció a su padre durante años. El actual mandatario se burlaba de su propio hermano, Fred Trump Jr., un alcohólico que murió cuando Mary Trump era una adolescente.

Su abuelo, Fred Trump padre, odiaba a su madre, a quien culpaba del problema con la bebida que padecía Fred Trump Jr., según constatan documentos judiciales. Su tía, la hermana del presidente, alguna vez acusó a Mary Trump y a su hermano de ser “nietos ausentes” en una declaración legal.

PUBLICIDAD

Hasta cuando Mary Trump compartía la Navidad con su familia, a su abuelo le solía molestar lo que consideraba como su naturaleza irrespetuosa. Según los documentos judiciales, su delito era, por ejemplo, usar un suéter holgado.

El estatus de marginada que ostentaba Mary Trump culminó en 1999, cuando Fred Trump padre murió y descubrió que ella y su hermano habían quedado fuera de su testamento, con lo cual los privaron de lo que ellos creían que era su parte legítima de una fortuna de incalculables millones de dólares.

La disputa por el testamento empeoró hasta convertirse en una riña legal, cuyos detalles quedaron protegidos bajo un acuerdo de confidencialidad al que Mary Trump se adhirió durante casi 20 años.

Sin embargo, ahora, la historia de esa lucha —y otras nuevas acusaciones— han salido a la luz con la publicación de la autobiografía de Mary Trump, de la cual The New York Times obtuvo una copia el martes. El libro, junto con varios documentos jurídicos que nunca habían sido divulgados, revela décadas de una saga de avaricia, traición y pleitos internos que exponen lo que Mary Trump ha descrito como un legado familiar de oscuridad y disfuncionalidad.

El libro plantea una serie de acusaciones a las que Mary Trump retrata como secretos de familia, incluido el de un joven Donald Trump que le pagó a alguien para que tomara el SAT, la prueba estandarizada para ingresar a la universidad.

También alega que la hermana de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, una exjueza federal, lo consideraba “un payaso” que “no tenía principios” y que la familia Trump había abandonado a Fred Trump Jr. en un hospital la noche que murió.

PUBLICIDAD

Mary Trump, quien es psicóloga clínica, define a su abuelo —el padre del presidente, Fred Trump padre— como un “sociópata” que dañó a sus hijos. Mary Trump concluye que el comportamiento de Fred Trump padre provocó que el presidente adoptara la intimidación y otras conductas agresivas para encubrir sus propias inseguridades.

Aunque varias personas cercanas a Donald Trump han publicado documentos que exponen su vida y sus acciones como presidente, Mary Trump, de 55 años y residente de Long Island en Nueva York, es la primera persona de su familia que ha decidido separarse del clan al escribir un libro.

Mary Trump y su hermano, Fred Trump III, fueron los únicos hijos de Fred Trump Jr., el hermano mayor de Donald Trump, y Linda Clapp Trump, otrora sobrecargo que nunca obtuvo la aprobación de su suegro.

Fred Trump Jr. no tuvo la inclinación hacia el negocio familiar de los bienes raíces, así que Donald Trump asumió el papel del sucesor de su padre. El hermano mayor de la familia Trump se convirtió en piloto y luchaba con su alcoholismo.

En el libro, Mary Trump escribe que su tío Donald observó las burlas de su abuelo hacia su padre, y aprendió a ridiculizar para convertirse en el hijo predilecto de Fred padre y se le unió. Para referirse a la carrera de piloto de Fred Jr., Donald Trump le decía a su hermano: “Papá tiene razón: no eres nada más que un chofer de autobús glorificado”.

Fred Jr. se hundió en una espiral descendente. Había intentado comprar una casa, pero no pudo obtener una hipoteca. “Nuestra familia estaba absolutamente atrapada en ese apartamento en ruinas de Jamaica”, escribió. “A los 29 años, a mi padre se le estaban acabando las cosas que podía perder”.

PUBLICIDAD

En 1981, Fred Trump Jr. murió de un infarto a la edad de 42 años.

Sus hijos, quienes ya habían recibido $400,000 por cabeza en el fideicomiso de su abuelo, heredaron un 20 por ciento de la participación que le habían otorgado a su padre en edificios de apartamentos de la familia Trump en Brooklyn y Queens, varios terrenos para rentar y otros negocios que producían ingresos.

Mucho tiempo después de la muerte de su padre, Mary Trump y su hermano siguieron asistiendo a eventos familiares, entre ellos una pelea de Mike Tyson en Atlantic City, Nueva Jersey, al lado de Donald Trump; la fiesta de cumpleaños de su abuelo en Peter Luger Steak House; el octavo aniversario de Ivanka Trump; y a bodas, fiestas decembrinas y visitas a su abuela.

No obstante, permanecían en la periferia de la familia. A Fred Trump padre nunca le gustó Linda Trump, según testimonios realizados en una batalla por su testamento, y le preocupaba que el dinero que les pudiera dejar a sus nietos terminara en las manos de Linda.

En 1991, cuando Fred Trump padre modificó su testamento, le dejó $202,000 a cada nieto, incluidos Mary Trump y Fred Trump III. La mayor parte de la fortuna Trump iba a pasar a sus cuatro hijos vivos. Sus otros nietos tuvieron que conformarse con heredar la porción de sus padres en un futuro.

Sin embargo, Mary Trump y Fred Trump III —sin saberlo— fueron excluidos de un 20 por ciento del patrimonio de su abuelo que tal vez habrían recibido si su padre hubiese estado vivo.

PUBLICIDAD

“Es el equivalente a desheredarlos”, le comentó un asesor al patriarca de los Trump en un memorando antes de que se terminara de redactar el testamento. “Tal vez quiera aumentar la participación en su patrimonio para evitar sospechas de mala fe en el futuro”.

Después de que Fred Trump padre murió el 25 de junio de 1999, Mary Trump y Fred Trump III se enteraron de que los habían dejado fuera. Nueve meses más tarde, pelearon esa decisión en un tribunal de Nueva York, donde arguyeron que su abuelo había sufrido de demencia y que sus hijos lo habían manipulado para influir en la manera en que estaba redactado el testamento.

Los litigios por el testamento y el seguro de salud sirvieron para que los Trump se lanzaran insultos y surgieran reclamos que se divulgaron durante años.

“Viven como reyes y reinas”, dijo Donald Trump para referirse a su sobrina y su sobrino en su deposición. “No son dos personas que vivan en la miseria”.

Maryanne Trump Barry testificó que no existía “ninguna relación” entre Mary y Fred III y su padre, y los llamó “nietos ausentes” aunque reconoció que habían ido a Navidades a casa de sus padres y a otros eventos familiares.

Según los registros judiciales, los Trump resolvieron sus disputas en abril de 2001. Como parte del acuerdo, Mary y Fred III recibieron un pago en efectivo no divulgado y accedieron a entregar la participación del 20 por ciento en activos de la familia que habían heredado de su padre.

PUBLICIDAD

Después de que en 2018 el Times informó sobre las cuestionables valuaciones de los activos familiares en bienes raíces, Mary Trump concluyó que los habían engañado a ella y a su hermano en el acuerdo, como lo mencionó en las vísperas de la publicación de su libro.

Cuando su tío Donald anunció que se iba a postular a la presidencia en junio de 2015, Mary Trump no lo tomó en serio pues supuso, según lo que escribió, que “simplemente quería publicidad gratis para su marca”.

Durante la campaña, marcada por escándalos como la divulgación del audio de “Access Hollywood”, Mary Trump no alzó la voz, por temor a que no la escucharan y que sus opiniones no hicieran la diferencia, escribió en el libro.

Mary Trump mantuvo el contacto con su tía, Barry, a quien cita durante uno de sus almuerzos regulares de 2015 cuando habló sobre la campaña presidencial: “Es un payaso… eso nunca pasará”. Barry estaba particularmente perpleja sobre el apoyo de los cristianos evangélicos a su hermano, de acuerdo con el libro.

Mary Trump se ha distanciado de su hermano, con quien estuvo muy unida durante el conflicto familiar sucedido años atrás. Mientras Mary ha decidido alzar la voz en contra de la familia, Fred III ha tomado un camino distinto, pues ha desarrollado una relación con su tío.