ORLANDO, Florida.- Laudi Campo no habla de sus propios laureles. La directora estatal de la organización Hispanic Federation pone en segundo plano los múltiples galardones que ha recibido como mujer destacada y líder comunitaria. Para ella, sus mayores bendiciones son tener la dicha de ser madre de dos jóvenes y haber nacido en Morovis, Puerto Rico.

Con esa humildad que la caracteriza, es responsable de brindar asistencia a cientos de miles de latinos -mayormente puertorriqueños- cuando más la necesitan. Es lo que ha hecho desde que comenzó a liderar el Hispanic Federation, en 2019, cuando sus compatriotas aún estaban emigrando desde Puerto Rico por los estragos causados por el huracán María que devastó la isla dos años antes. Eran muchos los “hijos de María” -como ella cariñosamente los acuña- que llegaban hasta su oficina.

La ola de boricuas que acudieron a su puerta no cesó, pues los seísmos del 2020 multiplicaron el éxodo, así como los efectos económicos producto de la pandemia de COVID-19 y los retos sociales del país. Más de 100 boricuas llegaban a su oficina diariamente, recordó. “Es una posición tan bonita porque es una posición donde tú puedes ayudar. Es poder bendecir a otras personas”, resaltó.

Durante el pico de la pandemia, lideró el equipo que vacunó a cerca de 15,000 latinos contra el coronavirus, y proporcionó cientos de miles de dólares a minorías mediante asistencia alimentaria y subvenciones para organizaciones sin fines de lucro y propietarios de pequeñas empresas.

Directo desde el barrio Cuchillas

Campo relató que su crianza en el barrio Cuchillas, en Morovis, la armó con los valores necesarios para hacerle frente a los óbices que le esperaban en el futuro.

“Mi mamá nunca me permitió (quejarme)… porque, cuando uno ayuda, uno es feliz. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a estar dónde estoy”, narró.

Tras cursar un bachillerato en Comunicaciones y un grado menor en Relaciones Públicas en el recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico, completó, de inmediato, el internado Córdova en el Senado, trabajó en la Comisión de Agricultura de la Cámara alta, fue maestra de Inglés y laboró en el Departamento de Comunicaciones del Municipio de Vega Alta. Su esposo, por su parte, trabajó por 15 años en la Junta de Calidad Ambiental.

Ya casada y madre de dos hijas, Campo y su familia no estaban exentos de las vicisitudes que viven miles de familias puertorriqueñas. Por lo tanto, vieron en Orlando una alternativa para una vida más próspera y de oportunidades.

Al pisar suelo floridano hace 11 años, comenzaron desde cero. Su primer empleo fue limpiando casas, para luego prestar servicios voluntarios en la escuela de sus hijas. Era tanta su necesidad en un momento dado que la única silla que tenían en su apartamento era el asiento protector de la niña, convirtiéndolo en lo más codiciado del hogar.

Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para comenzar a cosechar frutos. Gracias a su trabajo voluntario, obtuvo una posición para laborar con menores de educación especial. Luego, fue maestra de Español más de un año y fue tasadora de propiedades. Entonces, en el Distrito 2 de Orlando, el comisonado Antonio “Tony” Ortiz la contrató como coordinadora de divulgación y como su ayudante.

Tras nueve años allí, asumió el puesto de directora adjunta de Hispanic Federation hasta que, en 2019, fue nombrada directora estatal, ganándose los aplausos y el afecto de la comunidad latina.

“(Todo lo que he logrado) no es Laudi. Aquí, no hay nada mágico. Es la confianza de una comunidad y unos maestros comprometidos que me dijeron: ‘Laudi, tú puedes hacerlo’. Esto no es Laudi sola”, afirmó emocionada.