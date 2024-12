Lo que nos dice sobre los próximos cuatro años la decisión de Donald Trump de involucrarse en disputa por el presupuesto federal

El presidente electo logró que los republicanos de la Cámara de Representantes eliminaran algunos gastos, pero no logró su objetivo principal de elevar el límite de la deuda. Esto demostró que, a pesar de su decisiva victoria electoral y sus frecuentes promesas de represalias, muchos miembros de su partido aún están dispuestos a desafiarlo abiertamente.

Una mirada a la agenda de Trump muestra una cascada de oportunidades para enfrentamientos similares en los años venideros. El presidente electo quiere ampliar los recortes fiscales que promulgó hace siete años, reducir el tamaño del gobierno, aumentar los aranceles a las importaciones y tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes no autorizados. Muchos de esos esfuerzos necesitarán la aprobación del Congreso.

El fracaso de las exigencias de Trump

El problema comenzó cuando los principales legisladores publicaron una copia de la iniciativa de ley, conocida como una resolución continua, que era necesaria para asegurar el funcionamiento del gobierno federal hasta marzo. No fue el presidente electo, sino Elon Musk , el hombre más rico del mundo y confidente de Trump, quien primero comenzó a generar oposición a la ley en las redes sociales al calificarla de gasto excesivo.

En cambio, 38 republicanos votaron en contra. Fue un desaire sorprendente para Trump, quien a veces pareciera no tener ningún control sobre su propio partido.

Si no conseguía lo que quería, Trump dijo que debería haber un cierre del gobierno. También dijo que sus correligionarios pagarían el precio en las elecciones primarias si se negaban a seguir adelante, y dijo que “los obstruccionistas republicanos tienen que ser eliminados”. Señaló especialmente al representante Chip Roy, de Texas, por su nombre y con insultos.

Si Trump estuvo de acuerdo, él mismo no lo dijo.

Tras días de publicaciones frecuentes en redes sociales, Trump volvió a guardar silencio el viernes. No ofreció una reacción a la votación final ni emitió ningún comunicado. En cambio, fue a jugar golf en su resort en Florida.

Más enfrentamientos en el horizonte

Fue un punto bajo político para Trump, y el 60% de los estadounidenses lo culparon por el cierre, según una encuesta realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research en ese momento.