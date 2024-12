El liderato del Congreso publica el proyecto de ley que busca aprobar por la vía rápida para dar continuidad al presupuesto federal

La resolución legislativa iba a darse a conocer el domingo, lo que no se logró debido a diferencias entre ambos partidos.

“No nos tomamos en serio el gasto. Mientras tengas un cheque en blanco no puedes reducir el tamaño del gobierno. Si no puedes reducir el tamaño del gobierno no puedes vivir en libertad”, dijo el republicano Chip Roy (Texas), un conservador al salir de la reunión de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes en la que el speaker Johnson explicó el alcance de la legislación.